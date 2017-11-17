На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув чоловік

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, Учора 16 листопада о 15.47 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Дубівка Борщівського району.

На виклик оперативно направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

За даними рятувальників, загорання виникло у кімнаті житлового будинку орієнтовною площею 30 м кв.

На допомогу направили і місцеву пожежну охорону села Бурдяківці.

О 16.28 пожежники вогонь зупинили, а о 17.46 повністю ліквідували.

Загоранння знищило одну житлову кімнату, речі домашнього вжитку, два дерев’яних вікна, двоє дерев’яних дверей. Пошкоджено облицювання стін на площі орієнтовно 10 м кв., перекриття на площі орієнтовно 4 м кв., два дерев’яних вікна, двоє дерев’яних дверей та речі домашнього вжитку.

На місці події виявлено тіло громадянина.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережність під час паління.