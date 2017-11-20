На Тернопільщині відкрили меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 року (фото)

На Тернопільщині у селі Мушкатівка Борщівського району відкрили єдиний в Україні меморіал пам’яті жертвам псевдособору 1946 року. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, освітив меморіал патріарх Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав.

Участь у заході взяли також голови Тернопільської ОДА Степан Барна та обласної ради Віктор Овчарук.

Меморіал відкрили на згадку про події березня 1946 року, коли на Святоюрській горі у Львові відбувся так званий псевдособор, на якому, за наказом Сталіна, була ліквідована УГКЦ, після чого почалися репресії проти греко-католиків, тисячі священиків та вірних відправили на заслання.

Зокрема, двох священнослужителів Мушкатівської церкви Петра і Павла, отців Всеволода Лещишина та Василя Білінського було заарештовано і засуджено за відмову перейти у московське православ’я. І

Під час свого виступу голова Тернопільської ОДА зазначив, що, згадуючи пам’ять священиків, доречно згадати і тих, хто сьогодні захищає територіальну цілісність держави в рядах Збройних сил України та в лавах добровольців.

«Адже в обох випадках – це боротьба за українське слово, українську молитву та українську державу.

Завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки отцям-капеланам, духовним наставникам сьогодні армія відроджується, особливо це видно на прикладі 44-ої артилерійської бригади. Шановний Владико, я щиро вдячний, що ви перейнялися ідеєю посвяти цього місця, так само як перейнялися ідеєю благословення місця вшанування у Зарваниці пам’яті Героїв сьогоднішньої війни на сході України. Я сподіваюся, що це місце буде місцем поклоніння і усвідомлення важливості тих сумних подій, які сьогодні мають місце у нашій державі, щоб те що відбулося в минулому не повторилося в майбутньому», – сказав Барна.