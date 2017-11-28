Група дітей з Дніпра оглянула найцікавіші туристичні об’єкти Тернопільщини

Група з 26 дітей з Дніпра оглянули найцікавіші туристичні об’єкти Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відпочинок для вихованців Дніпровського дитячо-юнацького центру міжнародного співробітництва під гаслом «Схід і Захід разом» організував Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.

Вихованці гуртків з Дніпра відвідали єдиний в Україні музей-печеру Вертеба, що відіграла надзвичайно важливу роль у відновленні древньої історії світу і посідає особливе місце серед усіх пам’яток трипільської культури, а також печеру Кришталева – одну з найбільших гіпсових печер Європи.

Не залишили байдужими вихованців Центру колекції Борщівського краєзнавчого музею, де вони побачили унікальні вироби часів трипільської культури, стародавні вишиті борщівські сорочки кінця XIX-поч. XX ст.

Вразили і зацікавили дітей діорама «Битва за Тернопіль», що відтворює вуличні бої в центрі міста та стенди з матеріалами про учасників АТО.

Також діти відвідали Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в’язнів, в яких оглянули камери та карцери, знаряддя тортур.

Також школярі зі сходу ознайомилися з архітектурними, культурними та духовними пам’ятками Тернопілля: Микулинецьким замком, Троїцьким костелем, Марійським духовним центром в с. Зварниця. Діти відвідали скельний монастир, пройшли Хресною дорогою та завітали до церкви Св. Онуфрія в мальовничому селі Рукомиш Бучацького району. А в Збаражі гуртківці оглянули старовинний Збаразький замок – основний осередок національного заповідника “Замки Тернопілля”.