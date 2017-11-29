"Рада бізнесу Тернопілля" закликала правоохоронців не дати уникнути відповідальності депутату облради Башті за напад на поліцейських

Громадська спілка «Рада бізнесу Тернопілля» закликала правоохоронні органи не дати уникнути відповідальності депутату облради від ВО «Свобода» Олександру Башті, який напав на патрульних поліцейських. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві, оприлюдненій громадською організацією.

В заяві пояснюється, що зумовлена вона тим, що Башта має шанси уникнути покарання за свої дії.

«21 листопада, двоє патрульних «познайомилися» із місцевим досвідченим політиком, депутатом Тернопільської обласної ради від всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олександром Баштою. Чоловік уже неодноразово мав конфлікти з правоохоронцями, і цього разу також «не знайшов з ними спільної мови». Нас, як і більшість тернополян та свідому частину громадянського суспільства цей випадок обурив. Ми хочемо жити у правовій державі, де закон – один для всіх», – йдеться в заяві.

Підприємці зазначають, що напад на поліцейських є серйозним злочином, така ганебна поведінка не гідна колишнього військового і депутата облради, а відсутність покарання за це правопорушення підриватиме авторитет цілої держави та верховенства права.

«Даний конфлікт може «зійти з рук» О. Башті. На останній сесії Тернопільської обласної ради депутати не підтримали рішення про позбавлення його права виступів у сесійній залі. Декілька ЗМІ тиражують одинакові замовні матеріали «про складну долю» депутата (Башта пересувається на інвалідному візку – УНІАН). Усі інтерв`ю ініціатора інциденту та його партійних побратимів побудовані у «жалісливій» манері, мають «відбілюючий» характер. Політична партія, членом якої є О.Башта, заявляє про фальшування фактів правоохоронцями», – зазначається в заяві.

Члени РБТ наголошують, що громадяни України повинні нести відповідальність за свої вчинки не зважаючи на фізичні вади чи членство в партії.

Відтак висловили сподівання на верховенство права та закликали керівника обласного управління поліції Олександра Богомола, голову обласної ради та ТОДА, головного прокурора області та активних громадських організацій міста не дати права грубо порушувати закони та висловити чітку позицію щодо встановлення кримінальної, адміністративної, чи бодай моральної відповідальності для Башти.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Башта під час конфлікту з патрульним поліцейськими завдав їм травм, в обидвох патрульних медики констатували струс мозку.

Довідка УНІАН. «Рада бізнесу Тернопілля» – громадська організація, до складу якої входять підприємці та керівники найбільших підприємств області.