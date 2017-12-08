На Тернопільщині вилучили 2,4 тисяч літрів спирту невідомого походження на 605 тисяч гривень

На Тернопільщині вилучили 2,4 тис. л спирту невідомого походження.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, учора співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області спільно із співробітниками відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС ГУ ДФС у Тернопільській області на території одного із підприємств Тернополя було виявлено перевантаження пластикових ємкостей об’ємом зі спиртом 220 л кожна з одного вантажного автомобіля в інший.

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Товаро-супровідні документи на вантаж у водія, який здійснював перевезення спирту, були відсутні. Тоді як законодавством передбачено, що виробництво та реалізацію спирту можуть здійснювати лише державні підприємства, а транспортування здійснюється з відома органу Державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення.

Орієнтовна вартість вилученого спирту становить 605 тис. грн.

Зараз правоохоронці з’ясовують його походження.

За фактом незаконного продажу підакцизної продукції відкрито кримінальне провадження.