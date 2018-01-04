22 мешканки Тернопільщини отримали почесне звання «Мати-героїня».

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, нагороди жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, сьогодні вручив голова ТОДА Степан Барна.

Він відзначив, що Тернопільщина – край, який славиться сімейними традиціями та багатодітними родинами.

«Дякую вам за той почин і героїзм, який ви сьогодні проявляєте виховуючи ваших дітей, у формуванні нашої держави. В області більше 11 тисяч багатодітних родин в яких виховуються понад 35 тисяч дітей, а це добрий знак, який дає нам своєрідне відродження Тернопільської області», – сказав під час урочистостей керівник області.

У Тернопільській області протягом 2017 року звання «Мати-героїня» присвоїли 43 матерям, з 2007 до 2016 року – 6 528 матерям.

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється згідно з Указом Президента України від 29.06.2001 №76/2001 жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.