У Почаївській ОТГ для голосування на сесіях встановили систему "Рада", щоб забезпечити прозорість і унеможливити маніпуляцію голосами

Депутати Почаївської міської об’єднаної територіальної громади відтепер голосуватимуть за допомогою нової сучасної системи «Рада», яку встановили, щоб забезпечити прозорість і унеможливити маніпуляцію голосами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, системою обладнали конференц-залу Почаївського будинку культури, на реконструкцію якого з міського бюджету виділили 205 тис. грн.

Голова ТОДА Степан Барна під час робочої поїздки на Кременеччину перевірив функуціонування системи і відзначив, що вона спростить та осучаснить роботу депутатів під час голосування, зробить її більш відкритою та доступною.

Водночас він зазначив, що незважаючи на ті кроки, які вже здійснюються в Почаївській громаді, спрямовані і на покращення умов місцевих жителів, є ще кілька організаційних моментів, які потребують вирішення. Зокрема, це питання, що стосуються розвитку комунального підприємства та інфраструктури доріг.

«Ці дві ключові проблеми сьогодні є на часі і ми переконані, що спільно як органи державної влади, так і місцевого самоврядування будемо їх вирішувати. Маючи в Почаєві велику українську святиню – лавру, яку відвідує щорічно понад 1 млн прочан, потрібно використати цей потенціал максимально, що не тільки тільки популяризувати розвиток туризму, а й безпосередньо міста», – зауважив Барна.

При цьому він зауважив, що за останніх два роки тільки за рахунок коштів державного бюджету, зокрема, субвенції на розвиток інфраструктури територіальних громад, в Почаївську ОТГ було вкладено понад 2,6 млн грн. Також за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в громаді відкрили очисні споруди, які дозволяють вирішити багато екологічних проблем.

«Ми сьогодні маємо позитивну динаміку, яка говорить про те, що бюджет Почаєва до утворення громади складав приблизно 4 млн грн, а тепер же, у 2018 році, очікуємо, що він складатиме вже більше 19 млн грн. І це є конкретний результат, котрий дозволяє створювати умови для розвитку села, для відновлення інфраструктури і для життя людей на місці», – підкреслив Барна.