Тернопільська міськрада вирішила розірвати договори з приватними перевізниками, які використовують маршрутки

Тернопільська міська рада ухвалила рішення розірвати з 1 лютого договори з приватними перевізниками, які надають послуги з перевезення пасажирів маршрутками.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, сьогодні усім перевізниками було вручено офіційні листи про розірвання договорів, оскільки ті не надають якісних послуг з пасажирського перевезення у місті та не виконують умов договору.

«Протягом тривалого часу ми намагалися дійти порозуміння з перевізниками, аби забезпечити максимально якісне транспортне сполучення у місті. Натомість кожного дня отримуємо все більше скарг від тернополян щодо недотримання норм та вимог перевезення пасажирів, що водії не дотримуються графіків роботи та завчасно з’їжджають з визначених маршрутів. Спостерігається перевезення пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, недотримання та ігнорування електронної системи оплати за проїзд, зокрема фальсифікація квитків та відмова приймати оплату за проїзд електронними проїзними картками», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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Сьогодні, за десять днів до дати розірвання угоди, усім приватним перевізникам було вручено офіційні листи-повідомлення про припинення їхньої діяльності з 1 лютого.

Водночас в мерії обумовили, що ті перевізники, які до 1 лютого зможуть забезпечити виконання умов, які передбачені конкурсом та договором, будуть допущенні до подальших перевезень.

З 23 січня працівниками правоохоронних та інших контролюючих органів будуть проводити рейди щодо перевірки усіх перевізників та водіїв маршрутних таксі на дотримання умов договору та законодавства України.

В міській раді також стверджують, що влада міста зараз веде активні перемовини з банком щодо отримання кредиту на придбання 40-50 транспортних засобів для перевезення пасажирів, щоб створити єдину муніципальну транспортну систему.

Як повідомоляв УНІАН, з 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи «Картку тернополянина», вартість поїздки не змінилася і залишилася на рівні 4 грн у маршрутному автобусі і 3 грн у тролейбусі. Для всіх інших, хто хоче просто розрахуватися готівкою, тариф відповідно складатиме 5 і 4 грн.