У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автомобіль Mercedes-Benz.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 23 січня о 03.06 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Тернопіль на вул. Живова.

Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок несправності димаря згорів приватний житловий будинок (фото)

На місці події черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління у складі 5-ти чоловік виявив, що горить легковий автомобіль Mercedes-Benz. О 03.23 рятувальники загорання локалізували, а о 03.27 – ліквідували.

Врятовано автомобіль Peugeot Partner, який стояв поруч. Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.