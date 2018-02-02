Тернопільська область налічує 11 підприємств спиртової галузі ДП «Укрспирт».

На Тернопільщині планують відновити роботу усіх спиртзаводів

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДП "Укрспирт", про це йдеться у Стратегії розвитку спиртової галузі у Тернопільський області, яку сьогодні погодили ВО директора Укрспирту Юрій Лучечко та голова ТОДА Степан Барна.

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Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння, яким визначили напрямки співпраці та взаємодії відповідно до Стратегічного плану.

Стратегічний план розвитку підприємств галузі у Тернопільський області передбачає роботу на постійній основі всіх МПД регіону, що створює сприятливі умови для економічного зростання регіону.

Окрім традиційних видів харчового та технічного спирту за рахунок модернізації та встановлення нового обладнання планується запровадження виготовлення біопалива із біоетанолу, біодизелю та біогазу.

Планом передбачено використання післяспиртової барди для створення кормових сумішей для відгодівлі великої рогатої худоби.

Сторони домовились про підтримку адміністрацією Тернопільської області законодавчих ініціатив ДП «Укрспирт», спрямованих на реалізацію даних проектів.

Юристами ДП «Укрспирт» підготовлено та передано до Кабінету Міністрів України законодавчі пропозиції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку сфери виробництва біологічних видів палива» та «Про внесення змін до Закону України «Про митний тариф України» щодо врегулювання обігу спиртовмістноі продукції та до Податкового кодексу Украіни» метою яких є диверсифікация ставок акцизу та створення сприятливих умов функціонування ринку вітчизняної спиртовмістної для продукції .

Барна заявив про цілковиту підтримку Стратегічного плану розвитку підприємств спиртової галузі у Тернопільській області.

Він також запевнив, що ці ідеї знайдуть підтримку у депутатів мажоритарників регіону шляхом реалізації законодавчих ініціатив.

В рамках виконання Стратегічного плану сторони вирішили найближчим часом провести виїздну нараду на одному із МПД у Тернопільської області з організаційних та технічних питань.