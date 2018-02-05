Платники Тернопільщини за січень перерахували до Зведеного бюджету 506,2 млн грн – на 35% більше, ніж минулого року

Зокрема до місцевих бюджетів надійшло 263,1 млн грн, що на 69,4 млн грн більше, ніж торік у січні.

Платники Тернопільщини за січень 2018 року перерахували до Зведеного бюджету 506,2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 35% більше, ніж у січні 2017 року.

Зокрема до місцевих бюджетів надійшло 263,1 млн грн, що на 69,4 млн грн більше, ніж торік у січні. До державного бюджету спрямовано 243,1 млн грн. Порівняно з січнем 2017 року надходження зросли на 61,1 млн грн.

У розрізі платежів до держбюджету перше місце займає податок на додану вартість, його у січні сплачено 155,3 млн грн. Податку на прибуток надійшло 13,3 млн грн, що майже у 5 разів перевищує минулорічний показник. До держбюджету також спрямовано 3,5 млн грн акцизного податку.