Нападників – юнаків 1991 та 1995 років народження – оперативники карного розшуку затримали відповідно до статті 208 КПК.

У Тернополі в реанімацію госпіталізували 35-річного чоловіка, якого побили в розважальному закладі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 6 тернополян святкували день народження, коли до них підійшли двоє невідомих нетверезих і почали конфліктувати.

Один з компанії зреагував на провокацію, вийшов з приміщення закладу з невідомими, які під час словесної перепалки його побили.

Друзі потерпілого викликали швидку, яка надала йому допомогу. Після цього 35-річний тернополянин приєднався до своєї компанії.

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Через деякий час нападники повернулися, після чого потерпілий знову вийшов з ними на вулицю, де його вкотре побили. В сутичку втрутилися очевидці. Побитий невдовзі втратив свідомість.

Його завезли в лікарню, де медики констатували важку черепно-мозкову травму, гостру компресію головного мозку та крововилив.

Нападників – юнаків 1991 та 1995 років народження – оперативники карного розшуку затримали відповідно до статті 208 КПК.

Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, а подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 121 ч. 2 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб).