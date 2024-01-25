Підвищений попит часто впливає на вартість відпочинку, особливо на популярних напрямках.

Під кінець 2023 року на деяких популярних напрямках туризм вийшов на допандемійні рівні. Однак на тлі підвищеного попиту і ціни на відпочинок почали різко зростати.

Не дивно, що, оцінивши досвід минулого року, багато туристів, плануючи свій відпочинок в 2024 році, всіляко намагаються знайти способи заощадити. Платформа з бронювання подорожей Hopper дала п'ять простих порад, як заощадити при плануванні свого наступного відпочинку.

1. Подорожуйте в будні дні. Ціни на авіаквитки і проживання в готелях завжди дорожчі у вихідні та святкові дні, адже саме тоді у найбільшої кількості мандрівників є можливість відправитися в міні-відпустку або ж відвідати родичів.

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Наприклад, в США найдорожчим днем для подорожей є неділя, тоді як на перельоті в середу-четвер можна заощадити до 15% вартості. В Європі найдорожче літати в п'ятницю і суботу, тоді як в середу-четвер ціни дешевші в середньому на 4%. Тим часом, в Південну Америку найкраще вилітати в понеділок, коли квитки можуть бути дешевше на 9%, а в Азію – в середу/неділю, коли квитки дешевші на 6%.

Також експерти відзначають, що заселення в готель у вихідний день може бути дорожче, ніж в будній – чимало готелів піднімають ціни на найпопулярніші дні тижня.

2. Вибирайте непікові місяці. Як і у випадку з вихідними днями, місяць року також істотно може вплинути на вартість відпочинку. Традиційно багато людей подорожують в літні місяці або в грудні, а тому в ці місяці зростання цін на авіаквитки і розміщення може сягати 30% через підвищений попит.

При цьому ціни на подорожі в січні та лютому, як правило, найнижчі, оскільки багато туристів закінчують дорогий і завантажений поїздками святковий сезон, ще не бронюючи поїздки на новий рік. Авіакомпанії, готелі та багато постачальників послуг знижують ціни в ці місяці, щоб заохотити мандрівників до відпочинку.

Аналогічно червень-серпень є одними з найбільш завантажених місяців для подорожей по всьому світу, оскільки сім'ї використовують шкільні канікули для спільної відпустки. Однак з наближенням осені попит починає згасати, а тому туроператори знову знижують ціни, щоб стимулювати додатковий попит.

3. Слідкуйте за цінами заздалегідь і вчасно бронюйте. Експерти радять починати придивлятися до цін на авіаквитки на внутрішні та короткі рейси мінімум за 3-4 місяці до вильоту. Ціни будуть постійно коливатися то вниз, то вгору, але динаміку можна буде зрозуміти. При цьому важливо не впустити момент – занадто довго чекати теж не варто, зазвичай за 1-2 місяці до вильоту ціни починають лише підніматися. Якщо ж мова йде про далекі рейси, моніторити ціни на авіаквитки слід починати за 7-8 місяців до вильоту. При цьому існують спеціальні сайти, на яких можна автоматично відстежувати ціни на цікаві для вас рейси. Також така послуга є в додатках деяких авіакомпаній.

Аналогічна ситуація з готелями. Тут все залежить від того, наскільки популярним є напрямок, куди ви плануєте їхати відпочинок – десь краще бронювати за 1-2 місяці, а десь взагалі за 3-4 місяці до поїздки. Водночас, у великих містах, де у мандрівників є багато варіантів проживання за схожими цінами і з аналогічними зручностями, готелі можуть знижувати ціни за кілька днів до заселення, якщо у них виявляється багато вільних місць. Однак це все ж ризик, і туристу варто бути гнучким як в плані дат, так і району проживання і зручностей.

4. Зверніть увагу на короткі поїздки. Формат відпочинку Staycation передбачає одноденні поїздки недалеко від будинку без ночівлі – і насправді це відмінний варіант перезавантаження без зайвих витрат на проживання і дорогу. Наприклад, можна вибратися в сусіднє велике місто, парк розваг, природний заповідник або СПА-комплекс, щоб провести там день, а на ніч повернутися додому.

5. Придивіться до альтернативних напрямків. Так звані Destination Dupes називають одним з головних трендів в подорожах в 2024 році. Надивившись минулого літа на переповнені вулиці багатьох популярних міст на кшталт Риму, Барселони, Парижа або Дубровника, багато туристів починають замислюватися про альтернативи, щоб уникнути натовпів, а заодно і отримати більш вигідні пропозиції. Тому якщо відвідування якогось конкретного міста або країни не є мрією всього вашого життя, за яку ви готові викласти будь-які гроші, можливо варто проявити гнучкість і підшукати менш розкручені, але не менш красиві та цікаві місця.

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчений мандрівник Гілберт Отт поділився сімома лайфхаками, про які повинен знати кожен турист, щоб відпочинок не був безнадійно зіпсований.

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