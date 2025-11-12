Тепер пасажири Ryanair можуть користуватися тільки цифровими посадковими талонами.

Ірландський лоукостер Ryanair з 12 листопада 2025 року повністю відмовився від паперових квитків. Це означає, що тепер пасажири авіакомпанії можуть сісти на борт літака тільки за допомогою цифрових посадкових талонів.

Чому Ryanair скасовує паперові квитки

"Перехід до повністю цифрової моделі означає швидший, інтелектуальніший та екологічніший досвід для пасажирів, а також простіший доступ до низки інноваційних функцій у застосунку, включно з функцією "Замовити місце", інформацією про рейс у режимі реального часу та прямими оновленнями в періоди перебоїв у роботі", – прокоментувала запуск ініціативи директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

Раніше глава Ryanair Майкл О'Лірі також заявляв, що таким чином авіакомпанія розраховує максимально скоротити час проходження перевірок в аеропорту.

Як це працює

З 12 листопада пасажири Ryanair більше не зможуть завантажувати і роздруковувати паперові посадкові талони. Замість цього вони мають використовувати цифровий посадковий талон, створений у застосунку "myRyanair" під час реєстрації на рейс, ідеться на сайті авіакомпанії.

При цьому у пресслужбі зазначають, що такий метод реєстрації вже випробували майже 80% пасажирів Ryanair.

Крім того, додаток "myRyanair" надає пасажирам зручніший доступ до низки інших функцій:

попереднє замовлення їжі та напоїв до місця пасажира та обслуговування в першу чергу;

інформація про рейс у режимі реального часу – від номера гейта до затримок;

миттєві повідомлення з операційного центру Ryanair у разі перебоїв у роботі;

альтернативні варіанти перельоту в режимі реального часу в період перебоїв у роботі.

Відмова Ryanair від паперових квитків

Про плани найбільшого бюджетного перевізника Європи повністю відмовитися від паперових квитків стало відомо рік тому. Спочатку нововведення планували запровадити з травня 2025 року, але в підсумку перенесли на листопад.

Варто зазначити, що пасажири Ryanair сприйняли ідею по-різному. Частина людей підтримали ініціативу, зазначивши, що це більш екологічно і простіше, тоді як інші заявили, що таким чином авіакомпанія обмежує їхні права, особливо це стосується пасажирів старшого віку, які не дуже "дружать" із сучасними технологіями. Деякі з противників ідеї навіть закликали бойкотувати авіакомпанію.

