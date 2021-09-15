COVID-сертифікати стануть доступними, тільки коли усунуть всі технічні проблеми з їхньою видачею у додатку.

В Україні вже кілька місяців діє вакцинація від коронавірусу. Щоб довести свій статус і скористатися привілеями для вакцинованих, можна сформувати сертифікат вакцинації в додатку "Дія". Такий електронний документ також можна пред'явити при в'їзді в іншу країну.

У COVID-сертифікаті також міститиметься інформація про негативний результат тесту на COVID-19 (діє 72 години), або про одужання від коронавірусу.

Сертифікат про вакцинацію: як отримати

Про порядок отримання сертифікату повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу. Сертифікати будуть ділитися на два види: міжнародний і внутрішній.

"Необхідно встановити додаток "Дія", перейти в розділ "Послуги", тому що на відміну від паспортів і водійських прав, COVID-сертифікат - це послуга. Також потрібно відправити запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Тому що це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит і електронний підпис", - пояснив Федоров.

Читайте також10 нових функцій в програмі "Дія": які послуги з'явилися в додаткуВін підкреслив, що для отримання цифрового підпису не потрібно ходити в державні органи, а його можна зробити також у додатку "Дія".

"Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в "Дії". Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає кілька секунд, і ви отримуєте підпис", - розповів міністр.

Які є види COVID-сертифікатів

Внутрішні (українські) електронні сертифікати про вакцинацію будуть двох видів: жовті і зелені. Вакцинованим сертифікати дозволять уникнути деяких обмежень при посиленні карантину. Жовтий сертифікат можна буде отримати після першої дози вакцини.

Зелений сертифікат від коронавируса видається після отримання двох доз вакцини, або через 14 днів після першої дози.

При цьому поділ на кольори діє тільки в електронному документі. Паперовий сертифікат можна друкувати на папері будь-якого кольору.

Автори: Катерина Пулатова, Богдан Слуцький