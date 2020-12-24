Раніше туроператори вказували вартість турів, використовуючи "внутрішній" курс долара.

Найбільші туроператори України виконали рекомендації Антимонопольного комітету і перевели ціни на свої послуги в гривню замість валютних розрахунків за "внутрішнім курсом".

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

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"Всі 10 найбільших туроператорів України перевели свої ціни на відпочинок у гривню та, відповідно, змінили дані про тури на своїх сайтах. Тепер не буде ніякого "власного курсу валют" - який не відповідає жодному офіційному курсу. Все по-чесному", - написав він.

Хмельницький додав, що таким чином туроператори виконали рекомендації АМКУ, надані після розслідування.

"Відтепер ви не побачите на сайтах туроператорів ціни у валюті, курс якої нікому не відомий до моменту розрахунку за тур, як це було раніше. Тепер всі ціни зрозумілі заздалегідь", - написав чиновник.

Йдеться про наступні компанії: Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоін Ап (Join UP!), Корал Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл груп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенідіс тревел Україна (Mouzenidis Travel), Компас України (Kompas Touroperator), Альф (Alf).

Хронологія подій

28 січня 2020 року прес-служба Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) заявила про те, що в діях 10 найбільших туроператорів України виявлені ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

28 січня адміністративна колегія Київського обласного відділення АМКУ розпочала розгляд справи.

2 грудня 2020 року Антимонопольний комітет зобов'язав туристичних операторів в Україні вказувати ціну на тури на своїх сайтах у гривні без так званого "власного курсу валют".

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Автор: УНІАН