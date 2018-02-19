The Telegraph включила "Ластівчине гніздо" в список найромантичніших будівель світу

Видання нагадало, що будівлю біля обриву побудували для барона Штейнгеля, а потім прозвали «Замком любові».

Британська газета The Telegraph склала 17 список найромантичніших будівель світу, куди потрапив замок «Ластівчине гніздо», що знаходиться на Південному березі Криму.

Читайте такожРосія припинить видобуток газу на захопленому шельфі в Чорному морі через суд із Україною - ЗМІВ описі до розміщеної на сайті The Telegraph фотографії замку зазначається, що після того, як будинок біля обриву побудували для барона Штейнгеля, його прозвали «Замком любові». «У 1914 році фон Штейнгель продав його, і кілька років замок служив рестораном», – пише видання.

Замок «Ластівчине гніздо» – візитна картка Південного берега Криму. Російська окупаційна влада Криму влітку 2017 року почала розкопки і інженерні геологічні роботи, які можуть загрожувати пам'ятнику. У звіті ЮНЕСКО за січень-червень 2017 року говориться, що роботи, які проводяться на території замку «Ластівчине гніздо», є незаконними.