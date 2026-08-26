Не лише про Україну: Реткліфф літав до Москви з трьома питаннями, - ЗМІ

Серед можливих тем називають війну в Україні, Іран і звільнення американських громадян.

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф 25 серпня здійснив неоголошений візит до Москви. Американські чиновники підтвердили його поїздку, однак відмовилися розкривати, з ким саме він зустрічався та про що йшлося під час переговорів.

Причини візиту Реткліффа наразі офіційно не повідомляються. Це його перша публічно відома поїздка до Росії від моменту призначення директором ЦРУ за президента Дональда Трампа, пише "Радіо Свобода".

Про візит свідчать дані відстеження польотів. Американський військово-транспортний літак, який, імовірно, вилетів із об'єднаної бази Ендрюс у штаті Меріленд, пролетів через Латвію та приземлився в московському аеропорту Внуково вранці 25 серпня. Пізніше того ж дня літак вилетів із Росії.

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ЦРУ та Білий дім публічно не пояснили причини поїздки.

"Директори ЦРУ не їдуть до Москви просто так"

Рідкісний візит керівника американської розвідки привернув особливу увагу через момент, у який він відбувся. Переговори Вашингтона щодо припинення війни Росії проти України фактично зайшли в глухий кут, а відносини Москви з Іраном залишаються ще одним джерелом напруженості.

Експерт із питань Росії Глен Говард заявив, що сам факт поїздки свідчить про важливість питань, які могли обговорюватися:

"Директори ЦРУ не їдуть до Москви, хіба що з певним питанням".

Попередній відомий візит керівника ЦРУ до Москви здійснив Вільям Бернс у листопаді 2021 року. Тоді він зустрівся з Володимиром Путіним за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Україна могла бути однією з головних тем

Одним із можливих пояснень поїздки Реткліффа є спроба з'ясувати, чи готова Москва повернутися до переговорів щодо припинення війни проти України.

Зусилля Вашингтона домогтися завершення війни поки не дали очікуваного результату. Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у серпні 2025 року Москва і Вашингтон продовжили дипломатичні контакти, однак домовитися про припинення бойових дій не вдалося.

Старший директор Центру військової та політичної сили Фонду захисту демократій Бредлі Боумен заявив, що Вашингтон має чітко вимагати від Путіна припинити війну:

"Я сподіваюся, що на першому місці в його списку буде пряма вимога, щоб Володимир Путін припинив цю війну неприкритої агресії проти України".

На його думку, США також мають попередити Москву про подальше посилення тиску, якщо Росія не погодиться завершити війну, водночас продовжуючи допомагати Україні.

Ще одна тема – Іран

Серед можливих тем переговорів називають і військову співпрацю Росії з Іраном.

Боумен заявив, що Реткліфф міг вимагати від Путіна припинити допомогу Тегерану, зокрема у сфері запуску супутників, безпілотників та інших військових технологій.

Росія має тісні військові та комерційні зв'язки з Іраном. Візит Реткліффа відбувся наступного дня після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про нові заходи проти економічних шляхів, які підтримують іранський режим.

Глен Говард також припустив, що саме Іран міг бути центральною темою місії Реткліффа. Водночас він наголосив, що це лише припущення, а не підтверджений факт.

Американські ув'язнені

Ще одним можливим питанням могла бути доля американських громадян, яких утримують у російських в'язницях. ЦРУ раніше відігравало важливу роль у переговорах щодо обміну ув'язненими. Зокрема, у 2024 році в межах обміну Росія звільнила журналіста Евана Гершковича, журналістку Алсу Курмашеву та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана.

Реткліфф також брав участь у переговорах щодо звільнення Ксенії Кареліної – громадянки Росії та США, яку російська влада засудила після звинувачень у підтримці України.

"Існує серйозна відповідальність для будь-якого посадовця уряду США, який розмовляє з будь-якою країною, яка незаконно затримує громадянина Америки, за кожної можливої нагоди порушити це питання", – зазначив Боумен.

Окремо експерти звертають увагу на те, що Реткліфф відомий як прихильник жорсткої політики щодо Росії. Тому його особиста поїздка до Москви в нинішній момент може свідчити про важливість переговорів, деталі яких Вашингтон поки не розголошує.

Реткліфф у Москві - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Реткліфф міг прилітати до Москви, щоб застерегти президента РФ Путіна від ескалації російських дій проти Європи та НАТО. Таке припущення висловив відомий американський політичний репортер, редактор The Insider Майкл Вайсс.

Він зазначив, що мова не йшла про обмін полоненими, оскільки для таких домовленостей директор ЦРУ не потрібен.

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