'Саме цього боявся Путін': генерал США розповів, як Україна збудувала нову армію

Американський генерал пригадав, якою побачив українську армію у 2004 році, та розповів, як війна з Росією допомогла створити зовсім інше військо.

Армія України пройшла шлях від слабкої та корумпованої структури до однієї з найбільш адаптивних сил у сучасній війні. Значною мірою саме російська агресія прискорила цю трансформацію. Про це пише генерал-лейтенант (у відставці) армії США Марк Гертлінг The Bulwark.

Гертлінг пригадує свою першу зустріч з українськими військовими у 2004 році в Іраку. Тоді український контингент, за його оцінкою, мав серйозні проблеми з дисципліною, підготовкою, логістикою та бойовою готовністю.

Він описує армію того періоду як структуру, яка все ще значною мірою зберігала радянську інституційну спадщину. Офіцери, за його словами, були недостатньо компетентними, сержанти – непідготовленими, а корупція залишалася серйозною проблемою.

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"Я пам'ятаю, як думав, що це армія, яка досі несла в собі значну частину інституційної ДНК Радянського Союзу", – згадує генерал.

Однак згодом ситуація почала змінюватися. Коли Гертлінг командував армією США в Європі, він тісно співпрацював з українськими військовими. Українське командування прагнуло переймати нові підходи до підготовки військовослужбовців, а сержантів направляли на навчання до американських військових закладів.

Особливого значення ця співпраця набула після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і розпочала агресію на Донбасі. За словами Гертлінга, російська агресія не зламала Україну, а, навпаки, прискорила створення армії, якої Москва найбільше остерігалася:

"Путін допоміг пришвидшити створення саме того, чого він боявся: грізної української національної армії".

Результат став особливо помітним у лютому 2022 року. Російські війська зіткнулися вже зовсім не з тією українською армією, яку знали у 2014 році.

Молодші командири почали самостійно ухвалювати рішення, невеликі підрозділи швидко адаптувалися до змін на полі бою, а військові імпровізували, коли початкові плани переставали працювати. Українські командири також отримали значний бойовий досвід.

Втім, Гертлінг вважає, що не варто приписувати цю трансформацію лише західній допомозі:

"Ми не перетворили українську армію на американську. Українці зробили її своєю та зробили її надзвичайно вправною у навчанні та адаптації".

Сьогодні, за його словами, вже західні військові вивчають український досвід. Йдеться, зокрема, про використання безпілотників, радіоелектронну боротьбу, бойову розвідку, розосереджені операції та здатність швидко змінювати тактику відповідно до ситуації.

Водночас генерал визнає, що політична трансформація України залишається значно складнішою. Корупцію не вдалося повністю викорінити, а в країні тривають суперечки щодо управління, підзвітності та взаємин між парламентом і президентською владою.

Проте Гертлінг наголошує на важливій відмінності: Україна, на його думку, не є системою, побудованою навколо корупції. У країні працюють журналісти-розслідувачі, правоохоронні та антикорупційні органи, політичні опоненти можуть критикувати владу, а громадяни виходять на протести навіть під час повномасштабної війни.

На думку американського генерала, саме це і є одним із головних досягнень України за роки незалежності:

"Через тридцять п'ять років після здобуття незалежності найважливішим досягненням України є не те, що вона має західну зброю, і навіть не те, що вона на шляху до членства в ЄС. Річ у тім, що Україна має демократичну ідентичність, яку її громадяни бажають і можуть захищати".

Українська армія: інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше офіцер ЗСУ Андрій Оністрат заявив, що за понад чотири роки повномасштабної війни і українська армія, і сам фронт радикально змінилися.

"Це радикально інше військо, ніж те, яке було в 22-му році. Ну, радикальне інше. Тобто зараз кількість нефахових військових там 98%. 2% - це фахові військові. Це таке глибоке питання, насправді. Змінюється культура відносин, культура спілкування, більше ініціативи, більше горизонтальних зв'язків, більше прояву харизми. Тобто це все працює і починає мати суттєве значення в порівнянні з ситуацією, яка була в 22-му році. І ці фактори збільшуються", - зазначив він.

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