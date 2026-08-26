США призупинили розгляд імміграційних віз: чого чекати заявникам

Американська влада посилила перевірки заявників, скасувала частину вже призначених співбесід і не назвала термінів відновлення розгляду документів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила розгляд заяв на імміграційні візи. Вашингтон пояснює рішення необхідністю посилити перевірки заявників та переконатися, що після переїзду до країни вони не залежатимуть від державної допомоги. Про це повідомляє The Guardian.

За даними Державного департаменту США, нові правила почали впроваджувати в американських посольствах і консульствах ще на початку серпня. Консульські працівники проходять додаткове навчання, а підготовка до змін тривала з початку року.

Через це деяким заявникам уже скасували призначені співбесіди. Нові дати їм мають повідомити окремо, однак коли саме це станеться, наразі невідомо.

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Останнім часом адміністрація Трампа поступово посилює міграційну політику. Під час перевірки заявників американська влада, зокрема, почала враховувати їхню активність у соціальних мережах, а також запровадила додаткові збори за оформлення документів.

Раніше адміністрація намагалася обмежити подання заяв на імміграційні візи для громадян 75 країн, посилаючись на правило "державного утриманця". Однак федеральний суд скасував це рішення.

Нинішнє призупинення вже викликало занепокоєння серед міграційних юристів. Вони попереджають, що рішення може серйозно вплинути на людей, які вже пройшли значну частину складної процедури оформлення документів.

Деякі заявники витратили тисячі доларів, змінили особисті плани та підготувалися до переїзду й співбесід. Тепер вони змушені чекати на нові дати, не маючи чіткого розуміння, коли процес відновиться.

США можуть скасувати ще 200 тисяч віз

Паралельно адміністрація Трампа розглядає ще жорсткіші заходи щодо іноземців, які вже перебувають у США.

25 серпня Associated Press повідомило, що американська влада готується анулювати туристичні та ділові візи приблизно 200 тисячам іноземців, які після приїзду до США подали заявки на притулок або очікують на його надання.

Якщо це рішення ухвалять, воно може стати найбільшим одноразовим скасуванням віз в історії США. Очікується, що таке рішення, ймовірно, оскаржуватимуть у судах.

За останні 18 місяців Державний департамент США вже анулював близько 175 тисяч віз. Йдеться про людей, яких засудили або звинуватили у злочинах – від керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння до зґвалтування та пограбування.

Також візи анулювали деяким людям через їхні публічні висловлювання з критикою політики США, зокрема щодо ситуації на Близькому Сході.

Міграційна політика США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа планує переглянути всіх біженців, яких прийняли до США під час терміну Джо Байдена.

Водночас відомо, що адміністрація Байдена прийняла 185 640 біженців з жовтня 2021 року по вересень 2024 року. В минулому році кількість прийнятих біженців перевищила 100 000. Найбільша їхня кількість прибула з Демократичної Республіки Конго, Афганістану, Венесуели та Сирії.

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