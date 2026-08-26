Росіяни вдарили в Чернігові по житловому будинку: загинули жінка та дитина

Вчора в місті через ворожі удари також постраждали діти.

Сьогодні вранці росіяни вдарили по Чернігову, унаслідок російської атаки загинули жінка та її 4-річна дитина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що унаслідок удару по житловому будинку виникла пожежа.

"Травмовано 14-річну дівчинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла жінки та маленької дівчинки", - сказано в повідомленні.

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Також загорівся розташований поруч магазин - всі пожежі ліквідовано.

У ДСНС також повідомили, що учора, 25 серпня, ввечері внаслідок атаки у місті виникли пожежі у трьох господарських будівлях. Попередньо відомо про двох травмованих дітей.

Удари по Чернігову - новини

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 серпня, армія РФ масовано атакувала Чернігів безпілотниками, пошкодивши енергооб’єкт. Без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів у Чернігівському районі та місті Славутич.

За даними начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, ворог спрямував на місто понад десять БпЛА.

Він розповів, що унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Троє людей отримали травми.

24 серпня безпілотник атакував багатоповерхівку у центрі Чернігова. Будівля загорілася. Внаслідок удару було поранено 14 людей, серед них – двоє дітей 12 та 17 років.

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