Кинув виклик Путіну: премʼєр Британії привіз в Україну секретні ракетні технології, - Forbes

Бернем прибув до Києва з планами щодо виробництва Storm Shadow в Україні, коли Москва пригрозила Лондону "наслідками" за це.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прибув до України у День Незалежності та привіз плани щодо спільного виробництва далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Лондон заявив про готовність допомогти Україні створити місцеві складальні лінії для виробництва цих ракет, кинувши виклик російському правителю Володимиру Путіну, пише Forbes.

Українські та французькі фахівці з оборонних технологій мають працювати над створенням виробничих потужностей в Україні. Йдеться про ракету, яку описують як засіб для ураження захищених і укріплених цілей.

Візит Бернема відбувся через кілька днів після того, як Росія пригрозила Великій Британії "наслідками" через військову підтримку України. Російське посольство у Великій Британії заявило, що використання Україною британських безпілотників для ударів по цілях у глибині Росії нібито свідчить про навмисну ескалацію з боку Лондона.

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"Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати", – заявили російські дипломати.

У Москві також пригрозили, що чим активнішою буде підтримка України з боку Великої Британії, тим вищою буде ціна для Лондона.

Частина гібридної війни

На думку дослідника Пітера Дікінсона, російські погрози є частиною тривалої гібридної війни Москви проти держав, які підтримують Україну.

Він зазначив, що Росія вже вдавалася до різних форм тиску на європейські країни. Серед таких дій експерт назвав інцидент із безпілотником із вибухівкою біля військових літаків НАТО та України, запуск крилатої ракети по території Польщі та планування вбивства громадянина США в Польщі.

За словами Дікінсона, американські розвідувальні служби навіть прогнозували можливість обмеженого збройного нападу Росії на одну з держав НАТО у 2026 році.

Водночас експерт вважає, що Москва намагається не допустити прямої повномасштабної війни з Альянсом. Її метою, за оцінкою експерта, є розкол НАТО та перевірка реакції Заходу.

"Ескалація до більш прямої військової агресії залишається малоймовірною", – заявив Дікінсон.

Бернем заявив про непохитну підтримку України

Під час візиту до Києва британський прем’єр наголосив, що погрози Росії не змінять позиції Лондона.

"Велика Британія повністю підтримує незалежність України, а погрози Росії лише зміцнюють рішучість Великої Британії", – заявив Бернем.

За його словами, Лондон не відступить від підтримки України, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру.

Прем’єр також заявив, що Велика Британія разом із Францією працює над формуванням оборонної "Коаліції охочих", яка має забезпечити довгострокову безпеку України.

Згідно з наданим текстом, Бернем також заявив про виділення 25 мільярдів фунтів стерлінгів фінансування, з яких 16 мільярдів фунтів мають бути спрямовані на військову допомогу, а 5,6 мільярда – на невійськову підтримку.

Росія може посилити диверсії проти Британії

Дікінсон прогнозує, що Москва може продовжити посилювати гібридну кампанію проти Великої Британії. Серед можливих наступних кроків він назвав диверсії проти британської інфраструктури та об’єктів, пов’язаних із підтримкою України, а також більш цілеспрямовані вбивства.

Експерт нагадав про попередні випадки, коли російські спецслужби звинувачували у спробах ліквідації противників Кремля на території Великої Британії. Зокрема, йдеться про отруєння Олександра Литвиненка полонієм та замах на Сергія Скрипаля із застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок".

За словами Дікінсона, нинішні погрози Москви можуть бути спрямовані передусім на британське суспільство:

"Схоже, головна мета полягає в тому, щоб залякати британську громадську думку та вплинути на неї, щоб вона не продовжувала підтримувати Україну".

Він наголосив, що за останні місяці кількість подібних інцидентів зростає, а Росія стає дедалі сміливішою.

"Кожен новий інцидент – це випробування. Росія спостерігає за реакцією НАТО", – зазначив Дікінсон.

На його думку, така ескалація наближає Європу до моменту, коли помилка будь-якої зі сторін може створити ризик прямого військового зіткнення з Росією.

Велика Британія на Україна - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія погодила передачу Україні секретних даних про британські компоненти далекобійних ракет SCALP, аби допомогти налагодити їхнє складання на території України.

Про це рішення оголосили у піковий момент. Нещодавно Росія заявила, що Велика Британія поплатиться за передачу дронів Україні після підтвердження використання британських безпілотників для ударів по цілях на території РФ.

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