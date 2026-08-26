'Просто звірюга': міністр оборони Хмара 'засвітив' незвичний годинник (фото)

Годинник вартістю понад 26 тисяч гривень створювали на запит військових. Він має посилений корпус, захист механізму та спеціально зміщену коронку.

Новий міністр оборони Євгеній Хмара "засвітив" годинник Elliot Brown Holton 101-001-R06, який створювали з урахуванням потреб військових. Вартість такого аксесуара становить близько 512 євро – це трохи більше ніж 26 тисяч гривень.

На незвичайний аксесуар звернув увагу Threads-блогер cats_and_watches. За його словами, Holton 101-001-R06 – це професійний дайверський годинник, орієнтований на використання військовими та представниками силових структур.

Годинник має посилений протиударний корпус, який додатково захищає механізм. Ще одна особливість моделі – висока читабельність циферблата, що особливо важливо в польових умовах.

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Коронку в Holton 101-001-R06 розташували зі зміщенням на четверту годину. Таке рішення має практичне призначення – під час активних дій, зокрема стрільби, вона не повинна врізатися в руку та створювати дискомфорт.

"Він настільки крутий, що коли його опустили на глибину 1190 метрів - він продовжував працювати! Просто звірюга!", - зазначив блогер.

Elliot Brown – британський виробник годинників, орієнтованих на використання в екстремальних умовах. Його продукція розрахована, зокрема, на військових, рятувальників, мандрівників та інших людей, яким потрібна висока надійність аксесуарів.

Як зазначає виробник, серію Holton 101-001 було розроблено на запит спеціалізованого військового підрозділу. Перед розробниками поставили завдання створити годинник, який можна було б без проблем використовувати в польових умовах.

Євгеній Хмара: останні новини про нову посаду

Нагадаємо, 19 серпня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. За це рішення проголосувало 312 народних депутатів.

Євгеній Хмара, виступаючи в парламенті, зазначив, що примусити ворога до миру можна лише силою українського війська, технологічними і симетричними рішеннями.

Після призначення Хмара заявив, що щодо питання мобілізації має бути ухвалене комплексне рішення і в даний час над цим ведеться робота. Міністр зазначив, що необхідно рухатися далі – до плану мобілізації.

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