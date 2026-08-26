Китай відіграє ключову роль у виробництві реактивних 'Шахедів': WSJ розкрив схему

Поширення недорогих дронів стало можливим завдяки складній глобальному ланцюжку поставок, який веде до Китаю.

Реактивні безпілотники "Шахед", якими Росія масово атакує Україну, тепер можуть розвивати швидкість до 500 кілометрів на годину – приблизно втричі швидше, ніж старіші версії. Ця остання інновація, як і інші, стала можливою лише завдяки Китаю, чиї заводи постачали двигуни для цих БПЛА. Про це пише The Wall Street Journal.

На думку нинішніх і колишніх американських чиновників та аналітиків, Китай тривалий час був найважливішим центром постачання компонентів для дрона "Шахед", зокрема деталей двигунів, сервомоторів та гіроскопів.

"Цей глобальний ланцюг поставок дозволив Ірану поширити один із найреволюційніших військових винаходів епохи: дешеві дрони, здатні вбивати, які збільшили кількість жертв серед цивільного населення України та підірвали військову перевагу Америки на Близькому Сході", – пише видання.

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У минулому технологічні інновації у військовій справі, як правило, походили від великих держав, що мали власні промислові бази. Однак у сучасному світі будь-яка країна, яка має ідею створення зброї, може звернутися до дешевих постачальників комплектуючих за кордоном, особливо в Китаї.

Для розробки "Шахедів" Іран використовував конструкцію, розроблену США та Західною Німеччиною. Однак для їхнього фактичного виробництва Тегерану довелося закуповувати комплектуючі по всьому світу, включаючи західні країни, а також Китай. При цьому навіть західні компоненти, як правило, переправлялися через підставні компанії в материковому Китаї або Гонконзі, щоб приховати їхнє походження, і з часом багато з них були замінені компонентами, виробленими там, зазначають аналітики.

Однією з головних проблем для іранських інженерів було створення двигуна, здатного витримувати високі швидкості та температури протягом кількох годин поспіль. Найкращим варіантом став німецький двигун L 550 E від компанії Limbach Flugmotoren.

У 2012 році китайська компанія почала розповсюджувати двигуни Limbach, а потім у 2017 році повністю викупила німецьку компанію, що полегшило Ірану імпорт двигунів. Зрештою Іран розробив власний двигун на основі моделей Limbach. Але й тут використовувалися дешеві компоненти, що постачалися з Китаю.

В іранських та російських безпілотниках також використовувалися комплектуючі із західних країн:

"Однак розслідування Міністерства фінансів США показали, що практично всі американські та європейські компоненти перенаправлялися через китайських посередників. Підставні компанії, часто розташовані в Гонконзі, замовляли компоненти у західних постачальників, приховуючи, що кінцевим пунктом призначення є Іран або Росія".

Китайські досягнення

Зазвичай Україна здатна зупинити понад 90 % старих безпілотників, що відправляються Росією. Але нові турбореактивні моделі можуть перевершити за швидкістю українські перехоплювачі і мають збиватися винищувачами або обмеженими запасами ракет-перехоплювачів України, заявляють українські чиновники.

Китайська компанія Telefly Telecommunications Equipment, за твердженням уряду України, виробляє турбореактивні двигуни. Після того, як Україна оприлюднила інформацію про виявлення двигунів Telefly у російських безпілотниках, розділ про турбореактивні двигуни зник з англомовних сторінок сайту компанії. Однак його, як і раніше, можна знайти на сторінках китайською та іншими мовами, а також у інших китайських онлайн-продавців.

Російські реактивні "Шахеди"

Як зазначають експерти, РФ нарощує використання реактивних "Шахедів", через що частина засобів протидії, зокрема армійська авіація, вже не може ефективно діяти проти таких цілей. Саме тому відсоток збитих дронів в Україні тимчасово знизився. Однак Україна вдосконалює заходи протидії реактивним дронам противника.

Так, ЗСУ почали використовувати новий реактивний безпілотник-перехоплювач Alexa Spatium, створений для боротьби з російськими ударними дронами. Основними цілями системи називають російські реактивні "Герань-3", "Герань-4" і "Герань-5", а також гвинтовий "Шахед-131".

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