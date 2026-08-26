У Білорусі біля українського кордону будують військову залізницю, - 'Радіо Свобода'

Проєкт передбачає окрему під'їзну колію, розраховану до 60 вагонів, та вантажну платформу для техніки.

У Гомельській області Білорусі поблизу села Якимівка будується залізнична інфраструктура для нового військового полігону, здатна приймати військові поїзди. Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на проєктну документацію, яку отримала Спільнота залізничників Білорусі.

Замовником проєкту вказано "Військово-проектний інститут". Він передбачає окрему під'їзну колію, розраховану до 60 вагонів, та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки.

Водночас точне місцезнаходження нового полігону поки що невідоме. Однак видання зазначає, що з кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнута 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.

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Уряд Олександра Лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для "зміцнення південної ділянки" – нібито для захисту від загроз з боку України. Східна частина нового об'єкта позначена на державних кадастрових картах Білорусі як "військове містечко", а західна – як "навчально-тактичне поле".

У червні 2026 року ЗМІ повідомили про завершення будівництва частини об'єктів нового військового містечка. Зараз там будують залізничні колії.

Білорусь у війні Росії в Україні

Раніше урналісти "Радіо Свобода" України та Білорусі створили інтерактивну мапу 150 ключових військових локацій на території Білорусі, які можуть потеційно загрожувати Україні в разі нападу.

Серед локацій, зокрема, є авіабази та аеродроми. Частину з цих обʼєктів РФ використовувала на початку повномасштабної війни в 2022 році. Крім того, на мапі є локації складів боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, а також місця постійної дислокації військових частин, прикордонних загонів, навчальні центри та полігони.

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