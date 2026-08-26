У 1984 році NASA відправило в космос 3300 бджіл: що вони зробили без гравітації

NASA відправило в космос колонію бджіл, щоб перевірити, чи зможуть вони будувати стільники в умовах невагомості.

Космічні шатли зазвичай перевозять супутники, телескопи або інші наукові прилади. У квітні 1984 року один із шатлів віз вантаж набагато меншого розміру, але набагато гучніший: колонію медоносних бджіл.

Згідно з офіційним звітом NASA про місію STS-41-C, космічний човник "Челленджер" стартував із Космічного центру Кеннеді 6 квітня 1984 року зі студентським експериментом, покликаним з’ясувати, чи зможуть бджоли, як і раніше, будувати стільники, якщо їх ніщо не притягуватиме до землі. Він приземлився 13 квітня 1984 року, і результати виявилися примітними, пише The Economic Times.

Бджолина колонія не була головним вантажем шатла. У звіті NASA про місію йдеться, що головними цілями місії було розгортання великої наукової платформи під назвою Long Duration Exposure Facility, а також захоплення та ремонт несправного супутника Solar Maximum.

Відео дня

Бджолина колонія ж, навпаки, значилася просто як студентський експеримент, що подорожував у власному відсіку, далеко від більш помітної роботи шатла. Цим відсіком слугував спеціально побудований контейнер під назвою Bee Enclosure Module ("модуль бджолиного відсіку"), виготовлений підрозділом космічної та стратегічної авіоніки компанії Honeywell спеціально для цього польоту.

За даними Національного музею авіації та космонавтики Смітсонівського інституту, який зараз зберігає це обладнання у своїй колекції, відсік мав розміри приблизно 46 на 12 на 48 сантиметрів і був сконструйований так, щоб дозволити дослідникам спостерігати за поведінкою колонії протягом усього польоту.

Пізніше компанія Honeywell передала цей відсік музею, а ту саму конструкцію було повторно використано наступного року для студентського експерименту з вивчення домашніх мух на борту місії шатла STS-51-D у 1985 році.

Чому вчених цікавили бджоли та гравітація

На Землі бджоли покладаються на гравітацію як на систему відліку під час будівництва стільників, і робочі бджоли зазвичай орієнтують шестигранні комірки вниз. Вченим було цікаво дізнатися, що станеться, якщо цю систему відліку прибрати, і чи зможуть бджоли, як і раніше, будувати стільники без гравітації.

Тут важливий "виляючий танець", оскільки бджоли використовують гравітацію як орієнтир навіть для спілкування, а не лише для будівництва. Коли бджола-збирачка виконує виляючий танець на вертикальній поверхні стільників, щоб повідомити про місцезнаходження їжі, середня орієнтація її виляння відносно гравітації кодує кут між джерелом їжі та положенням Сонця.

Приберіть гравітацію – і вся ця система навігації та комунікації втрачає свою опору. Цікаво, що дослідження орієнтації стільників показали: як в умовах невагомості, так і в природних умовах медоносні бджоли здатні будувати комірки стільників у вертикальній, горизонтальній та проміжній орієнтаціях, що свідчить про те, що гравітація не відіграє головної ролі в орієнтації самих комірок, – через що результати експерименту 1984 року виявляються менш дивовижними в ретроспективі, хоча від цього не менш значущими на той момент.

Непростий перший день бджіл

За другорядними даними про місію, кількість бджіл на борту становила близько 3300, хоча сам звіт NASA не вказує точну початкову кількість. Звіт же детально описує поведінку бджіл після виходу на орбіту.

У невагомості бджоли втрачають гравітаційні орієнтири, на які зазвичай покладаються, щоб літати й ходити по прямій лінії, тож певна початкова дезорієнтація була цілком природною реакцією в міру їхньої адаптації.

У звіті зазначається, що незабаром бджоли змогли ходити, літати й навіть ширяти у своєму відсіку без особливих труднощів у міру продовження місії.

Будівництво стільників все ж продовжилося

Незважаючи на складний початок, колонія змогла продовжувати роботу протягом усього польоту. До кінця місії бджоли побудували близько 200 квадратних сантиметрів стільників, і попередній аналіз показав, що побудовані стільники були нормальними, порівнянними з тими, що зазвичай будуються на Землі, згідно зі звітом про місію.

Матка бджіл відклала 35 яєць під час місії, що довело: основні процеси всередині колонії продовжували працювати й в умовах невагомості.

NASA незадовго до старту перейменувала політ із STS-13 на STS-41-C – ця зміна назви відображається в тому, як місія цитується в науковій літературі.

Цей самий політ став предметом рецензованої статті, опублікованої роком пізніше в журналі Apidologie під назвою "Виживання, поведінка та будівництво стільників медоносними бджолами, Apis mellifera, у невагомості на борту місії шатла NASA STS-13".

Дослідження, очолюване ентомологом Дж. Д. Ванденбергом, повідомляло, що бджоли адаптували свою поведінку до невагомості й, як і раніше, були здатні будувати стільники з впізнаваними шестигранними комірками.

Відносно низька смертність

Космічні подорожі можуть бути складними для живих істот, тому певна смертність бджіл була очікуваною. Звіти про місію вказували, що смертність бджіл під час польоту була нижчою за очікувану, хоча точна кількість загиблих не вказана.

Відео з місії також показало, що бджоли літали швидше в невагомості, ніж зазвичай на землі, – щойно адаптувалися до навколишніх умов.

Чому цей багаторічний експеримент досі залишається актуальним

Цей експеримент залишається актуальним і сьогодні. У міру того як космічні агентства планують більш тривалі місії на Місяць і Марс, питання вирощування їжі та підтримки запилювачів у космосі стають уже не просто цікавими, а справді практичними.

Огляд 2025 року в журналі Frontiers in Physiology під назвою "Комахи у відкритому космосі: оцінка впливу мікрогравітації на їстівні та модельні види комах для харчової системи космічних польотів" назвав медоносних бджіл серед видів комах, які заслуговують на подальше вивчення з метою визначення їхньої потенційної стійкості та життєздатності під час тривалих космічних місій.

Політ 1984 року не дав відповіді на всі питання щодо бджіл у космосі. Однак він виявив одну важливу річ: навіть коли закони гравітації зникають, деякі моделі поведінки – наприклад, інстинкт колонії будувати та продовжувати працювати спільно – важко похитнути.

Раніше УНІАН повідомляв, що одна акула може світитися на глибині 500 метрів.

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