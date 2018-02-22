Переговори з Ryanair пройшли успішно, польоти почнуться вже восени - Омелян

Голова Мінінфраструктури повідомив, що переговори з Ryanair були успішними і компанія почне свої польоти восени.

Переговори з одним з найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанією Ryanair про її вихід на український ринок пройшли успішно, лоукостер точно почне польоти восени цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції.

"До підписання угоди я нічого не можу коментувати. Дійсно сьогодні були переговори, дійсно вони були успішними і дійсно компанія почне свої польоти восени 2018 року", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair почне польоти з українських аеропортів "Бориспіль" і "Львів" восени цього року.

Він також зазначив, що офіційна презентація щодо відкриття маршрутів Ryanair буде цього або наступного місяця.

Слова міністра підтвердив начальник юридичного департаменту з питань регулювання і законодавства Ryanair Юліуш Коморек, зазначивши, що на даний момент узгоджуються деталі угоди.

15 березня 2017 року ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанії Ryanair аеропорт щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

10 липня Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.