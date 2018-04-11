Гід з Непалу збирається 22 раз підкорити Еверест (відео)

На кожному такому сходженні на Еверест гід заробляє близько 10 тисяч доларів.

Гід з Непалу збирається у нове сходження на Еверест - 22 раз за життя. Він є одним з трьох людей на планеті, яким вже вдалолся 21 раз піднятися на найвищу вершину Землі, також відому як Джомолунгма.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, непальцю Камі Ріті 48 років. Такі підйоми для нього є сімейною традицією: його брат піднімався у гори 17 разів, а тато був одним з перших професійних гідів, який почав водити туди іноземців.

Втім, для непальця тут справа не лише у захопленні горами. Адже на кожному такому сходженні на Еверест гід заробляє близько 10 тисяч доларів. В середньому непальці заробляють 700 доларів на рік, тож для Ріті це величезні гроші.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року влада Непалу офіційно заборонила підкорювати Еверест поодинці.