Гід з Непалу збирається 22 раз підкорити Еверест (відео)
16:44, 11 квітня 2018Новини туризму
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На кожному такому сходженні на Еверест гід заробляє близько 10 тисяч доларів.
Гід з Непалу збирається у нове сходження на Еверест - 22 раз за життя. Він є одним з трьох людей на планеті, яким вже вдалолся 21 раз піднятися на найвищу вершину Землі, також відому як Джомолунгма.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, непальцю Камі Ріті 48 років. Такі підйоми для нього є сімейною традицією: його брат піднімався у гори 17 разів, а тато був одним з перших професійних гідів, який почав водити туди іноземців.
Втім, для непальця тут справа не лише у захопленні горами. Адже на кожному такому сходженні на Еверест гід заробляє близько 10 тисяч доларів. В середньому непальці заробляють 700 доларів на рік, тож для Ріті це величезні гроші.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року влада Непалу офіційно заборонила підкорювати Еверест поодинці.
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