Будиночок на дереві чи сучасні капсули: найбільш незвичайні готелі світу (фотопідбірка)
Пропонуємо вам добірку найбільш незвичайних готелів у різних країнах світу.
Наприклад, у Японії можна зупинитися у таких собі капсульних готелях, які являють собою невеличкі спальні комірки, розміщені одна за одной. Розташовані такі готелі зазвичай поблизу вокзалів, аеропортів чи розважальних закладів.
Водночас у Чехії можна зупинитися в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany, де гостям пропонують пожити у дерев'яних будиночках на дереві, про які, напевно, багато хто мріяв у дитинстві.
У Джакарті (Індонезія) туристи можуть зупинитися в The Artotel, оформленому відомим у країні сучасним художником Едді Хара. Малюнки художника виконані у стилі поп-арт, з доволі наївними сюжетами та у яскравих кольорах.
А у Тайпеї на Тайвані туристи можуть обрати The Grand Hotel - один з найвищих у світі готелів, виконаних у класичному китайському стилі.
Тематичний H2O hotel в Манілі на Філіппінах можен зацікавити відпочивальників, які тяжіють до води. У дизайні готелю, як можна здогадатися, переважає водна тематика - гігантські аквваріуми з рибками, плазмові екрани, сині кольори, а вікна виходять на мальовничу затоку Маніли.
Водночас на альпійському курорті Церматт у Швейцарія гості можуть зупинитися у численних люксових готелях на скелях, одним з яких є The Omnia hotel.
А у Цюриху, також у Швейцарії, можна зупинитися ось у такому казковому готелі.
Як писав УНІАН.Туризм, раніше були названі недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я.