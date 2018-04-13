Будиночок на дереві чи сучасні капсули: найбільш незвичайні готелі світу (фотопідбірка)

Аби завоювати увагу клієнтів, готельєри світу що тільки не вигадають.

Пропонуємо вам добірку найбільш незвичайних готелів у різних країнах світу.

Наприклад, у Японії можна зупинитися у таких собі капсульних готелях, які являють собою невеличкі спальні комірки, розміщені одна за одной. Розташовані такі готелі зазвичай поблизу вокзалів, аеропортів чи розважальних закладів.

Водночас у Чехії можна зупинитися в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany, де гостям пропонують пожити у дерев'яних будиночках на дереві, про які, напевно, багато хто мріяв у дитинстві.