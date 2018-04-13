Будиночок на дереві чи сучасні капсули: найбільш незвичайні готелі світу (фотопідбірка)

16:02, 13 квітня 2018
Новини туризму
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Казковий Dolder Grand luxury hotel в Цюріху (Швейцарія)
Казковий Dolder Grand luxury hotel в Цюріху (Швейцарія) /  © REUTERS
Казковий Dolder Grand luxury hotel в Цюріху (Швейцарія)
Казковий Dolder Grand luxury hotel в Цюріху (Швейцарія) /  © REUTERS
Казковий Dolder Grand luxury hotel в Цюріху (Швейцарія)
Казковий Dolder Grand luxury hotel в Цюріху (Швейцарія) /  © REUTERS
The Grand Hotel - один з найвищих готелів у класичному китайському стилі у Тайпеї (Тайвань)
The Grand Hotel - один з найвищих готелів у класичному китайському стилі у Тайпеї (Тайвань) /  © REUTERS
The Grand Hotel - один з найвищих готелів у класичному китайському стилі у Тайпеї (Тайвань)
The Grand Hotel - один з найвищих готелів у класичному китайському стилі у Тайпеї (Тайвань) /  © REUTERS
The Grand Hotel - один з найвищих готелів у класичному китайському стилі у Тайпеї (Тайвань)
The Grand Hotel - один з найвищих готелів у класичному китайському стилі у Тайпеї (Тайвань) /  © REUTERS
Номери на дереві в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехія)
Номери на дереві в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехія) /  © REUTERS
Номери на дереві в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехія)
Номери на дереві в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехія) /  © REUTERS
Номери на дереві в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехія)
Номери на дереві в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехія) /  © REUTERS
The Omnia hotel на скелі на альпійському курорті Церматт (Швейцарія)
The Omnia hotel на скелі на альпійському курорті Церматт (Швейцарія) /  © REUTERS
Тематичний водний H2O hotel в Манілі (Філіппіни)
Тематичний водний H2O hotel в Манілі (Філіппіни) /  © REUTERS
Тематичний водний H2O hotel в Манілі (Філіппіни)
Тематичний водний H2O hotel в Манілі (Філіппіни) /  © REUTERS
Капсульний готель у Токіо (Японія)
Капсульний готель у Токіо (Японія) /  © REUTERS
Капсульний готель у Токіо (Японія)
Капсульний готель у Токіо (Японія) /  © REUTERS
Капсульний готель у Токіо (Японія)
Капсульний готель у Токіо (Японія) /  © REUTERS
Капсульний готель у Токіо (Японія)
Капсульний готель у Токіо (Японія) /  © REUTERS
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія)
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія) /  © REUTERS
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія)
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія) /  © REUTERS
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія)
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія) /  © REUTERS
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія)
The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія) /  © REUTERS

Наприклад, у Японії можна зупинитися у таких собі капсульних готелях, які являють собою невеличкі спальні комірки, розміщені одна за одной. Розташовані такі готелі зазвичай поблизу вокзалів, аеропортів чи розважальних закладів.

Капсульний готель у Токіо (Японія) / Фото REUTERS

Водночас у Чехії можна зупинитися в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany, де гостям пропонують пожити у дерев'яних будиночках на дереві, про які, напевно, багато хто мріяв у дитинстві.

Номери на дереві в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехія) / Фото REUTERS

У Джакарті (Індонезія) туристи можуть зупинитися в The Artotel, оформленому відомим у країні сучасним художником Едді Хара. Малюнки художника виконані у стилі поп-арт, з доволі наївними сюжетами та у яскравих кольорах.

The Artotel, оформлений сучасним художником Едді Хара, в Джакарті (Індонезія) / Фото REUTERS

А у Тайпеї на Тайвані туристи можуть обрати The Grand Hotel - один з найвищих у світі готелів, виконаних у класичному китайському стилі.

The Grand Hotel - один з найвищих готелів у класичному китайському стилі у Тайпеї (Тайвань) / Фото REUTERS

Тематичний  H2O hotel в Манілі на Філіппінах можен зацікавити відпочивальників, які тяжіють до води. У дизайні готелю, як можна здогадатися, переважає водна тематика - гігантські аквваріуми з рибками, плазмові екрани, сині кольори, а вікна виходять на мальовничу затоку Маніли.

Тематичний водний H2O hotel в Манілі (Філіппіни) / Фото REUTERS

Водночас на альпійському курорті Церматт у Швейцарія гості можуть зупинитися у численних люксових готелях на скелях, одним з яких є The Omnia hotel.

The Omnia hotel на скелі на альпійському курорті Церматт (Швейцарія) / Фото REUTERS

А у Цюриху, також у Швейцарії, можна зупинитися ось у такому казковому готелі.

Казковий Dolder Grand luxury hotel в Цюріху (Швейцарія) / Фото REUTERS

Як писав УНІАН.Туризм, раніше були названі недооцінені туристичні напрямки Середземномор'я.

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Теги: #Японія#Швейцарія#Тайвань#Філіппіни#Чехія#туризм#відпочинок#готель