З Києва до Баку тепер можна буде добратися на поїзді (розклад)

Вартість квитків у купейному вагоні становить близько 3950 грн, у плацкартному - 2810 грн.

Маршрут поїзда зі столиці Азербайджану - Баку до Харкова (Україна) з 21 квітня буде продовжено до Києва.

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії "Укрзалізниця" з посиланням на в. о. голови правління Євгена Кравцова.

Зазначається, що в перший рейс за новим маршрутом поїзд Баку - Київ формуванням «Азербайджанська залізниця» відправиться з Баку 21 квітня, а з Києва - 23 квітня.

«Саме завдяки спільній роботі стало можливим продовження маршруту поїзда №369/370 Баку - Харків до Києв. Ми аналізуємо пасажиропотік і пропонуємо нові варіанти логістики. Сподіваємося, зручність цього маршруту оцінять пасажири. Будемо відстежувати попит і при його зростанні розглядати можливість збільшити періодичність курсування», - цитує прес-служба Кравцова.

Згідно з повідомленням, до Києва поїзд прибуватиме об 11:46 і відправлятиметься до Баку о 14:37.

«Поїзд курсуватиме один раз на тиждень, відправлення з Баку щосуботи, прибуття до Києва щопонеділка. Назад відправлення з Києва щопонеділка і прибуття до Баку щочетверга. На території України поїзд зупинятиметься в Харкові, Люботині, Полтаві, Миргороді, Лубнах, Гребінці», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що потяг долатиме відстань 2757 км за 60 годин.

Вартість квитків у купейному вагоні становить близько 3950 грн, у плацкартному - 2810 грн.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.