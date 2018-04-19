У Саудівській Аравії вперше за 35 років пройшов публічний кінопоказ (фото, відео)

10:45, 19 квітня 2018
Новини туризму
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REUTERS

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На демонстрацію першого в країні кіно на широкому екрані можна було потрапити лише за спеціальними запрошеннями. Щасливчиками стали місцеві діячі культури, глави дипмісій, бізнесмени та журналісти.

Кінозал у фінансовому центрі імені короля Абдалли відкрила найбільша американська мережа кінотеатрів AMC Entertainment, якій влада Саудівської Аравії видала ліцензію.

REUTERS

Про плани щодо відкриття кінозалу стало відомо ще на початку квітня. Тоді Управління з розваг Саудівської Аравії відзначило, що всі фільми проходитимуть цензуру, щоб не порушувати моральні цінності держави.

У планах країни створити до 2030 року більше 300 мереж кінотеатрів, які показуватимуть фільми на більш ніж 2000 екранів.

REUTERS

Кінотеатри в Саудівській Аравії були заборонені на початку 1980-х. Проте в 2015 році після приходу до влади короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда та призначення наслідним принцом його сина Мухаммеда бен Салмана в країні почали відбуватися стрімкі зміни, зокрема у наданні свобод жінкам, яким у минулому році дозволили водити машину, відвідувати спортивні заходи на стадіонах країни.

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Теги: #кіно#Саудівська Аравія