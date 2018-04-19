У Саудівській Аравії вперше за 35 років пройшов публічний кінопоказ (фото, відео)

На демонстрацію першого в країні фільму на широкому екрані можна було потрапити лише за спеціальними запрошеннями.

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді пройшов публічний кінопоказ – перший з моменту скасування заборони кінотеатрів, яка діяkf в країні 35 років.

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На демонстрацію першого в країні кіно на широкому екрані можна було потрапити лише за спеціальними запрошеннями. Щасливчиками стали місцеві діячі культури, глави дипмісій, бізнесмени та журналісти.

Кінозал у фінансовому центрі імені короля Абдалли відкрила найбільша американська мережа кінотеатрів AMC Entertainment, якій влада Саудівської Аравії видала ліцензію.

Про плани щодо відкриття кінозалу стало відомо ще на початку квітня. Тоді Управління з розваг Саудівської Аравії відзначило, що всі фільми проходитимуть цензуру, щоб не порушувати моральні цінності держави.

У планах країни створити до 2030 року більше 300 мереж кінотеатрів, які показуватимуть фільми на більш ніж 2000 екранів.

Кінотеатри в Саудівській Аравії були заборонені на початку 1980-х. Проте в 2015 році після приходу до влади короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда та призначення наслідним принцом його сина Мухаммеда бен Салмана в країні почали відбуватися стрімкі зміни, зокрема у наданні свобод жінкам, яким у минулому році дозволили водити машину, відвідувати спортивні заходи на стадіонах країни.