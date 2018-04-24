Європейські країни, Індія й острови: куди поїдуть відпочивати українці на травневі свята

Крім європейських країн, українці обирають екзотичний відпочинок на травневі свята: їдуть в Індію або на острови - Маврикій або Мальдіви.

В Україні на травневі свята туристичні потоки за кордон зросли майже на третину порівняно з минулим роком.

Про це розповів у коментарі керівник центру розвитку туризму в Україні Володимир Царук, пише "НВ".

За словами експерта, збільшення кількості поїздок за кордон пов'язано, зокрема, з дією безвізового режиму. Розвивається індивідуальний туризм без залучення туристичних фірм, зазначив Царук. Крім європейських країн, українці обирають екзотичний відпочинок на травневі свята, говорить Царук. Зокрема, їдуть в Індію або на острови - Маврикій або Мальдіви. Однак такий відпочинок значно дорожчий, ніж традиційні маршрути. Так, тижневий відпочинок в Італії обійдеться мінімум в 700-800 євро тільки за переліт та проживання. Тур на острови буде коштувати дорожче, ніж тисячу євро, зазначив Царук. На його думку, на травневі свята авіалінії підвищують ціни.

Популярні курорти

Втім, найбільш популярними серед українців залишаються Туреччина та Єгипет. Про таку тенденцію розповів у коментарі "НВ" директор Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич. За його словами, якщо турист не вимогливий до місця відпочинку, ціна буде вирішальною. Розповів Рудич та фактори, які найбільше впливають на вартість путівок.

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За словами директора асоціації турагентств, Туреччина і Єгипет однакові за рівнем популярності і вартості. Тижневий відпочинок там коштуватиме від 15 тисяч гривень на двох. Серед тенденцій українського закордонного відпочинку експерт виділяє високу популярність міжсезонних подорожей. Раніше найкращим періодом для туристичних поїздок було літо і свята, а зараз ця тенденція змінюється. У святкові дні відпочинок коштує дорожче, констатував Рудич.

Зростає попит на авторські тури, розповіла в коментарі НВ власниця туристичної компанії Віва-тур Олена Єна. Зокрема, автобусні тури в європейські міста. На травневі свята популярними серед українців є Прага, Будапешт і Відень. За словами організатора таких турів, у святкові дні туристи воліють поїхати в ближні до України міста.

“Багато хто хоче відпочити в ці чотири дні вихідних на травневі свята без додаткової відпустки. Будапешт, Відень - це недалеко. Від Мукачево до Будапешта їхати три години, до Відня – 6 годин, до Праги – 7-8 годин, не враховуючи проходження кордону", - розповіла власник турфірми.

Вартість поїздки Прага + Відень становить трохи більше 200 євро. Тур Будапешт + Відень обійдеться у 140-160 євро, розповіла організатор автобусних подорожей. Стартова ціна на відвідування Праги - 50 євро, але до неї додаються інші витрати на страхування, туристичні збори та обов'язкові екскурсії.

Як повідомляв УНІАН, українців скоро чекають додаткові вихідні. Крім 28 і 29 квітня, вони відпочиватимуть і 30 числа і 1 травня.