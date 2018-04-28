Журналісти дізналися, скільки коштує орендувати житло в туристичних містах на травневі свята (відео)

Журналісти вирішили дізнатися про основні маршрути українців на травневі свята і перевірити вартість оренди житла.

Українці, які планували цей вікенд провести за межами свого міста, мали зазделегідь потурбуватися про оренду житла. Прикладом, квартири в Одесі та у Львові розібрали ще місяць тому. Власники квартир одразу скористалися ажіотажем і підвищили ціни чи не втричі.

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Журналісти наводять приклад - Катерина навчається у Польщі і чекала травневих свят, щоб відпочити з родиною. "За добу можна знайти в Одесі за тисячу гривень і за таку саму ціну в Парижі можна знайти, хоча і не в центрі", - каже Катерина.

За словами ріелторів, травневі, це один з високих сезонів, тому ціни порівняно з іншими вихідними підвищуються втричі, при цьому квартири здаються мінімум на 2-3 доби.

В Одесі будиночок зі старими меблями обійдеться в півтори тисячі гривень за день. Будинки з покращеними умовами - від 4000 грн, а житло в рекреаційній зоні - від 5000 грн і вище.

Крім українців Одеса чекає гостей з Білорусі і Молдови.

Ріелтор Іванна демонструє журналістам 3-кімнатну квартиру в історичному будинку в центрі Львова. У звичайні вихідні вона коштує 1200 грн на добу, зараз 2500 грн.

У Києві ціни також підвищили, але ажіотажу немає. "700 грн за добу і до $2 тис.", - каже ріелтор Юлія Смірнова.

Втым журналысти зазначають, що багато українців скориставшись довгими вихідними поїхали за кордон. При цьому враховуючи що це перший травневий вікенд з безвізовим режимом. У зв'язку з цим, географія подорожей значно розширилася. Директор туристичної агенції Ганна Горкун розповідає, що раніше на травневі українці масово обирали Єгипет, Туреччину та інші безвізові напрямки. "Цього року 80% наших клієнтів обрали Європу - Португалію, Італію, Чехію, Іспанію та Австрію", - зазначає Горкун.