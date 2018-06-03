У Львові проходить фестиваль ретроавтомобілів (фоторепортаж)

Сьогодні, у зв’язку з проведенням фестивалю «Леополіс Гран Прі», громадський транспорт міста курсує за зміненим маршрутом.

Цими вихідними, 1−3 червня, у Львові проходить фестиваль «Леополіс Гран Прі». Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Сьогодні, 3 червня, з 09.00 год. до 17.00 год. відбуватимуться перегони за маршрутом «вул. Вітовського — пл. Ів. Франка — вул. Стрийська — вул. Героїв Майдану — вул. Вітовського». На час проведення перегонів громадський транспорт курсує за зміненим маршрутом.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, 3 червня, з нагоди проведення перегонів ретроавтомобілів, автотранспорт здійснює об’їзд вул. Стрийської і вул. Вітовського. Зокрема, маршрути № 3А, 8, 44 здійснює об’їзд по вул. Шота Руставелі — вул. Волоська — вул. І. Франка — вул. Чмоли, з подальшим виїздом на маршрут.

Маршрути № 24, 43 здійснює об’їзд по вул. Шота Руставелі — вул. І. Франка — вул. Князя Романа — пр. Свободи — вул. Дорошенка.

Маршрут № 45 курсує від пр. Свободи, далі по вул. Дорошенка — вул. Вербицького — вул. Сахарова.

«Також є зміни у русі трамваїв № 1, 3, 8, 9 на тролейбуса № 5.

Трамвайний маршрут № 1 курсує за напрямком: «Залізничний вокзал — «Погулянка», та у зворотному напрямку.

Трамвайний маршрут № 3 — на час перегонів не курсує.

Трамвайний маршрут № 8 курсує за напрямком — «Академія Мистецтв — вул. Вернадського», та у зворотному напрямку.

Трамвайний маршрут № 9 курсує за напрямком — «Залізничний вокзал — «Погулянка», та у зворотному напрямку.

Тролейбусний маршрут № 5 курсує за напрямком «вул. Ш. Руставелі — пр. Червоної Калини», та у зворотному напрямку.

Після завершення перегонів електротранспорт курсуватиме за звичним маршрутом", — повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».