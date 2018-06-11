Фантастичні краєвиди: у Болівії знаходиться найбільша на планеті соляна дзеркальна пустеля (відео)

Якщо ви хотіли побувати у Задзеркаллі, це саме те місце, що вам потрібно.

Солончак Уюні в Болівії – найбільша соляна пустеля світу.

Уюні – висохле соляне озеро на півдні рівнини Альтіплано. Знаходиться воно на висоті близько 3650 метрів над рівнем моря. Площа цього незвичайного місця – 10 582 квадратних кілометрів.

Поверхня болівійського солончака покрита шаром кухонної солі товщиною 2-8 метрів. Тут міститься близько 10 млрд тонн солі, з яких щорічно видобувається близько 25 тисяч тонн.

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Під час сезону дощів соляну пустелю обволікає тонкий шар води. Територія перетворюється на найбільшу на планеті дзеркальну поверхню. Щоб побачити таку неймовірну красу, сюди з’їжджаються туристи з усього світу. Також це місце є головним транспортним маршрутом регіону.