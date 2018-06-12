У Чернігові відкрився міжнародний театральний фестиваль моновистав

Під час фестивалю свої вистави презентують актори з України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Ізраїлю.

У Чернігові учора розпочався міжнародний театральний фестиваль моновистав «Чернігівське відлуння - 3».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, традиційно фестиваль проходить у Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.

Під час відкриття фестивалю почесні гості вказували на затребуваність театрального мистецтва моновистав.

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«Це той прояв театру, що теж потрібен. Це теж формує нову українську націю, яка рухається у бік Європи», - зазначив художній керівник – головний режисер Чернігівського драмтеатру Андрій Бакіров. Директор драмтеатру Сергій Мойсієнко традиційно оголосив про офіційне відкриття фестивалю моновистав «Чернігівське відлуння – 3».

Відкрила фестиваль моновистава народної артистки України Тетяни Крижанівської «Елеонора» – сценічна композиція Романа Віктюка і Сергія Проскурні за однойменною п’єсою Ґіґо Де К‘яра (Черкаський музично-драматичний театр імені Шевченка). Також глядачі мали змогу відвідати прем'єрну виставу чернігівської актриси Оксани Гребенюк «Одержима» за твором Лесі Українки.

Фестиваль «Чернігівське відлуння – 3» триватиме до 15 червня. Чернігівці та гості міста матимуть змогу переглянути вісім вистав, які презентують актори з України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Ізраїлю.