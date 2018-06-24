На Житомирщині стартував перший лавандовий фестиваль

15:13, 24 червня 2018
Новини туризму
189 0
На Житомирщині стартував перший лавандовий фестиваль / фото pixabay.com

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, його влаштовано для популяризації туристичного потенціалу краю.

Тут облаштовано спеціальну галявину з лаванди, яку щороку досаджують та збільшують. На ній відкрито кілька локацій.

Читайте такожЛаванда діє як антидепресант

За словами організаторів, програма фестивалю досить насичена: ярмарок лавандової продукції, виставка картин та вишиванок, і розповіді кулінарів про те, як правильно використовувати лаванду, розважальна програма для дітей і фотозони.

Такий фестиваль в області проводять вперше.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фестиваль на Житомирщині