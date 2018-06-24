На Житомирщині стартував перший лавандовий фестиваль
15:13, 24 червня 2018Новини туризму
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За словами організаторів, фестиваль влаштовано для популяризації туристичного потенціалу краю.
На Житомирщині стартував перший лавандовий фестиваль / фото pixabay.com
У селищі міського типу Пулини Житомирської області сьогодні стартував перший лавандовий фестиваль.
Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, його влаштовано для популяризації туристичного потенціалу краю.
Тут облаштовано спеціальну галявину з лаванди, яку щороку досаджують та збільшують. На ній відкрито кілька локацій.
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За словами організаторів, програма фестивалю досить насичена: ярмарок лавандової продукції, виставка картин та вишиванок, і розповіді кулінарів про те, як правильно використовувати лаванду, розважальна програма для дітей і фотозони.
Такий фестиваль в області проводять вперше.
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