На Житомирщині стартував перший лавандовий фестиваль

За словами організаторів, фестиваль влаштовано для популяризації туристичного потенціалу краю.

У селищі міського типу Пулини Житомирської області сьогодні стартував перший лавандовий фестиваль.

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, його влаштовано для популяризації туристичного потенціалу краю.

Тут облаштовано спеціальну галявину з лаванди, яку щороку досаджують та збільшують. На ній відкрито кілька локацій.

Читайте такожЛаванда діє як антидепресант

За словами організаторів, програма фестивалю досить насичена: ярмарок лавандової продукції, виставка картин та вишиванок, і розповіді кулінарів про те, як правильно використовувати лаванду, розважальна програма для дітей і фотозони.

Такий фестиваль в області проводять вперше.