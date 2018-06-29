З Одеси в Бухарест запустять регулярні авіарейси
16:13, 29 червня 2018Новини туризму
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Румунська авіакомпанія «Таром» почне польоти з 2 серпня.
Ілюстрація / REUTERS
Румунська авіакомпанія «Таром» почне польоти з 2 серпня.
Про це повідомляє "Маяк".
Рейси будуть здійснюватися середньомагістральним літаком ATR 75:
з Бухареста в Одесу по вівторках, четвергах і суботах;
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у зворотному напрямку — по середах, п'ятницях і неділях.
Час у дорозі — рівно 1 година.
Вартість квитків туди і назад в економ-класі обійдеться приблизно в €235.
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