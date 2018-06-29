З Одеси в Бухарест запустять регулярні авіарейси

Румунська авіакомпанія «Таром» почне польоти з 2 серпня.

Румунська авіакомпанія «Таром» почне польоти з 2 серпня.

Про це повідомляє "Маяк".

Рейси будуть здійснюватися середньомагістральним літаком ATR 75:

з Бухареста в Одесу по вівторках, четвергах і суботах;

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у зворотному напрямку — по середах, п'ятницях і неділях.

Час у дорозі — рівно 1 година.

Вартість квитків туди і назад в економ-класі обійдеться приблизно в €235.