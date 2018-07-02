Авіакомпанія Wizz Air виконала перші рейси з Києва до Берліна і Франкфурта

Вартість перельоту в одну сторону починається від 989 грн (29,99 євро).

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air виконала свої перші рейси з Києва до Берліна (аеропорт «Шенефельд») і Франкфурт-на-Майні в Німеччині.

Як повідомила прес-служба компанії, перельоти за цими маршрутами виконуються на сучасному авіалайнері Airbus A320.

Згідно з повідомленням, вартість перельоту в Берлін і Франкфурт в одну сторону починається від 989 грн (29,99 євро).

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Як зазначила в.о. керівника корпоративних комунікацій Wizz Air Соріна Ратц, компанія вірить, що відкриття нових рейсів ще більше простимулює розвиток авіації і туризму, а також сприятиме зміцненню бізнес-відносин між Україною і Німеччиною.

Як повідомляв УНІАН, Wizz Air у квітні заявляв, що планує відкрити три нових рейси з аеропорту «Київ» імені І. Сікорського до Франкфурта-на-Майні і Берліна (Німеччина) з 1 липня і до Відня (Австрія) з 28 жовтня.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air виконує рейси за більш ніж 600 маршрутами з 28 баз, з‘єднуючи 141 напрямок у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається з 96 літаків Airbus A320 і Airbus A321. Персонал компанії - близько 4000 осіб. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером WIZZ і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

З червня 2018 року український ринок обслуговують три літаки A320 з базою в Міжнародному аеропорту «Київ» імені І. Сікорського.