Після кількох діб в албанському аеропорту туристи нарешті повернулися до України (відео)

Наразі вилетіти з України досі не можуть кілька авіарейсів, два нічні рейси з Києва до Туреччини перевізник взагалі скасував.

Усі туристи, які кілька діб не могли вилетіти з Албанії, повернулися до України. Читайте такожУкраїнцям, що "застрягли" в Тунісі, пообіцяли відшкодувати додаткові видатки на готель Як йдеться в сюжеті ТСН, літак із туристами приземлився близько першої ночі. Водночас, вилетіти з України досі не можуть кілька рейсів. Зокрема, затримується зліт літака зі Львова до Неаполя і Барселони. Два нічні рейси з Києва до Туреччини перевізник взагалі скасував. Про настрої туристів через авіа-хаос – дивіться у сюжеті.

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