Після кількох діб в албанському аеропорту туристи нарешті повернулися до України (відео)
09:43, 03 липня 2018Новини туризму
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Наразі вилетіти з України досі не можуть кілька авіарейсів, два нічні рейси з Києва до Туреччини перевізник взагалі скасував.
Літак приземлився у Києві близько 1:00 / Скріншот відео ТСН
Усі туристи, які кілька діб не могли вилетіти з Албанії, повернулися до України.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, літак із туристами приземлився близько першої ночі.
Водночас, вилетіти з України досі не можуть кілька рейсів. Зокрема, затримується зліт літака зі Львова до Неаполя і Барселони. Два нічні рейси з Києва до Туреччини перевізник взагалі скасував.
Про настрої туристів через авіа-хаос – дивіться у сюжеті.
Туристи, які кілька діб не могли вилетіти з Албанії, повернулися до України
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