Після кількох діб в албанському аеропорту туристи нарешті повернулися до України (відео)

09:43, 03 липня 2018
Новини туризму
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Літак приземлився у Києві близько 1:00 / Скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, літак із туристами приземлився близько першої ночі.

Водночас, вилетіти з України досі не можуть кілька рейсів. Зокрема, затримується зліт літака зі Львова до Неаполя і Барселони. Два нічні рейси з Києва до Туреччини перевізник взагалі скасував.

Про настрої туристів через авіа-хаос – дивіться у сюжеті.

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Теги: #туристи#Албанія