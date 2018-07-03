З Тунісу вилетіли останні літаки із "застряглими" українськими туристами

Два останні рейси з Туніса на Київ вилетіли з 172 та 174 українськими туристами відповідно.

З Тунісу вилетіли два останні літаки з українськими туристами, які не змогли вчасно потрапити на батьківщину через скасування рейсів авіакомпанією Bravo Airways.

Про це УНІАН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Щойно вилетіли два останні рейси з Туніса на Київ з 172 та 174 туристами відповідно", - повідомив Кирилич.

Також він підтвердив, що вчора до України з Монастіра успішно повернулися перші групи туристів.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, близько 300 українських туристів з 27 червня не могли вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір у Тунісі.

Пасажири стверджували, що авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі приймаючої компанії Insight Holidays, не виконують своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.

У Консульстві України в Тунісі повідомили, що рейс затримується через відсутність пального для заправки літака.

В МЗС України повідомили, що дипломати вживають невідкладних заходів з метою повернення українських туристів з Тунісу додому.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пообіцяв звернутися до Генеральної прокуратури через ситуацію із сотнями громадян України, які не могли вилетіти з Тунісу. Він також повідомив, що станом на 30 червня в аеропорту Тунісу залишалось ще близько 800 українських громадян.

В авіакомпанії Bravo Airways заявили, що рейси, які мали виконуватися 27 червня з Києва, Львова та Харкова до Монастіру, були скасовані через відсутність оплати з боку туроператора Oasis Travel.

Зокрема, авіакомпанія Bravo Airways пояснювала скасування своїх рейсів тим, що туроператор Oasis упродовж останніх двох років не виконував перед нею фінансові зобов'язання, наростивши заборгованість до 25 млн грн станом на 27 червня.

Пізніше туроператор пообіцяв українським туристам, які не могли повернутися додому, компенсувати витрати за час вимушеного проживання в Тунісі.