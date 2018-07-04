Дістатися до Азовського моря стане простіше: потяг з Києва до Бердянська курсуватиме щодня

Кількість рейсів потяга Київ – Бердянськ на літо збільшили у два рази. Це дозволить більшій кількості пасажирів дістатися до місць відпочинку на Азовському морі.

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» прийняла рішення про те, що з 6 липня по 22 серпня поїзд № 228 Київ – Бердянськ курсуватиме щодня замість звичайного графіка «через день», що дозволить більшій кількості пасажирів дістатися до місць відпочинку на Азовському морі.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

«З Києва поїзд щоденно відправлятиметься о 19:38 і прибувати до Бердянська о 10:45. У зворотному напрямку відправлення з Бердянська о 17:05 і прибуття до Києва о 10:26. Поїзд зупинятиметься на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам'янка, П'ятихатки, Дніпро-Головний та інших», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній період призначила 23 поїзди в південному напрямку, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.