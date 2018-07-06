Бортпровідники Ryanair збираються провести новий масштабний страйк у Європі

В Італії бортпровідники проведуть 24-годинний страйк 25 липня, а співробітники компанії в Іспанії, Португалії та Бельгії страйкуватимуть 48 годин 25-26 липня.

Бортпровідники ірландської лоукост-компанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії страйкуватимуть наприкінці липня.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на ВВС.

В Італії бортпровідники проведуть 24-годинний страйк 25 липня, а співробітники компанії в Іспанії, Португалії та Бельгії страйкуватимуть 48 годин 25-26 липня.

Профсоюзи заявили, що страйки можуть продовжитися, якщо ірландська авіакомпанія не піде на поступки щодо деяких умови працевлаштування.

У середу профспілки передали керівництву перелік своїх умов. Серед них вимога про оплату на банківські рахунки у країнах проживання співробітників, а не в Республіці Ірландія.

У вересні 2017 року стало відомо, що Ryanair скасовує від 40 до 50 рейсів в день в наступні шість тижнів заради відпустки своїх співробітників.

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У компанії заявляли, що причина анулювання польотів - в необхідності надати відпустки льотчикам і бортпровідникам, а також в страйках авіадиспетчерів і поганій погоді.

ЗМІ писали, що рейси довелося скасовувати через брак персоналу.

Так, конкурент Ryanair, норвезька авіакомпанія Norwegian заявила, що переманила до своїх лав близько 140 пілотів, які раніше працювали на ірландський лоукостер.

27 вересня компанія повідомила, що продовжує період скасування рейсів ще на п'ять місяців - до квітня 2018 року.

Компанія Ryanair - найбільший в Європі лоукостер зі штаб-квартирою в ірландському Дубліні. Ryanair присутній в 34 країнах і здійснює 1800 рейсів на добу.