Австрія ввела тимчасовий прикордонний контроль, спровокувавши 15-кілометрові затори на кордоні з Баварією

Тимчасові заходи вжиті у зв'язку з майбутньою зустріччю міністрів внутрішніх справ країн ЄС в Інсбруку і діятимуть 5 днів на в'їзді до Австрії з Німеччини та Італії.

Австрія, починаючи з 9 липня, протягом п'яти днів буде здійснювати прикордонний контроль при в'їзді в країну з Німеччини та Італії.

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Як повідомляє Die Welt, такі перевірки планується проводити до п'ятниці, 13 липня, у зв'язку з посиленням заходів безпеки в Австрії через зустріч міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, заплановану на 12-13 липня.

Зокрема, прикордонний контроль торкнеться німецько-австрійської автомагістралі Кіферсфельден/Куфштайн, а також пропускного пункту Бреннер на кордоні з Італією. Відтак, прикордонний контроль буде здійснюватися на в'їзді в австрійську федеральну землю Тіроль, тоді як, наприклад, через Зальцбург або Пассау в Австрію можна буде в'їхати без контролю.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, на початку липня 2018 року Європарламент затвердив нові правила в'їзду в Шенген для "безвізових" громадян.