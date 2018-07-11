У Таїланді печеру, з якої врятували дітей, хочуть зробити туристичною пам'яткою

Чиновник припустив, що людям з усього світу, які стежили за багатоденною рятувальною операцією, може бути цікаво вживу глянути на печеру.

Печера Кхао Луанг в Таїланді, з якої врятували 12 гравців місцевої юніорської футбольної команди та їхнього тренера, може стати туристичною пам'яткою.

Про це заявив заступник голови управління національних парків Таїланду Чонгклай Ворапонсатрон, повідомляє ABC News.

Чиновник припустив, що людям з усього світу, які стежили за багатоденною рятувальною операцією, може бути цікаво вживу глянути на печеру.

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«У цій кризовій ситуації сьогодні я не хочу говорити про роботу, але я думаю, що жителям Таїланду, нам пощастило, що у нас з'явилася світова пам'ятка», — сказав Ворапонсатрон.

За його словами, остаточне рішення прийме департамент природних ресурсів.

10 липня в Таїланді пройшла фінальна фаза евакуації підлітків та їхнього тренера з затопленої печери. Дайвери підняли на поверхню всіх людей, що залишилися в печері, — чотирьох школярів та їх тренера.