Півтисячі українських туристів "застрягли" у Туреччині через затримку рейсів

У МЗС наголошують, що авіаперевізник і туроператор мають самостійно врегулювати ситуацію з непорозуміннями між ними.

Чотири рейси з 543 українцями на борту не змогли вчасно вилетіти з Туреччини до України через непорозуміння між авіаперевізником і туроператором.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

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«Здавалося, що проблеми із затримкою термінів повернення українських туристів з-за кордону врегульовані: протягом трьох діб 994 українці повернулися з Тунісу. Це стало можливим завдяки злагодженим управлінським рішенням авіакомпанії «Браво», незважаючи на те, що фінансові питання у її взаємовідносинах з туроператором залишалися невирішеними. Представники авіакомпанії «Браво» були досяжними, а комунікація – конструктивною», - сказав Кирилич.

Дипломат зазначив, що «у форс-мажорних обставинах немає часу для з'ясування проблемних питань між суб'єктами туристичного ринку». «За таких обставин необхідно діяти невідкладно і заради громадян України», - наголосив він.

«Але історія продовжується. Станом на 16:00 11 липня 2018 року у Туреччині затримано 4 рейси, якими мали б повернутися 543 громадяни України на Батьківщину», - додав Кирилич.

За його словами, «знову авіаперевізник і туроператор з'ясовують, хто перед ким зобов'язаний, а тягар цих непорозумінь лягає на плечі українців».

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«Консул України виїхав на місце до Анталії для забезпечення комунікації відповідальних сторін з пасажирами – громадянами України з метою швидкого повернення українців додому. Але консул не має повноважень зобов'язати сторони конфлікту врегулювати ситуацію. Вирішити це питання можуть і повинні сторони, що брали на себе зобов'язання надати пакет достойних туристичних послуг громадянам України», - підкреслив дипломат.

Як повідомили УНІАН обізнані джерела, у ситуації з Туреччиною йдеться про авіакомпанію «Анда Ейр».

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургиби, який розташований в місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії. Проблеми виникли також у українців, які відпочивали в Албанії і на іспанській Мальорці.