З аеропорту Анталії вже понад 12 годин не можуть вилетіти 170 українських туристів

Туропетатор не пояснює причин затримки рейса і не поспішає надати пасажирам харчування, або навіть воду.

В аеропорту турецького курорту Анталія понад 12 годин чекають свого рейсу до України 170 туристів, серед яких – 30 дітей.

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Як повідомляє ТСН, посилаючись на одного з українців, наразі пасажири очікують рейсу до Києва в залі для посадки, але літака досі немає.

"Компанія Join Up! не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згодом українці все ж отримали посадкові документи на рейс авіакомпанії SkyUp, але потім змінили на Anda Air. Посадки на рейс і досі немає.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургиби, який розташований в місті Монастір (Туніс).

Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії. Проблеми виникли також у українців, які відпочивали в Албанії і на іспанській Мальорці.

Як повідомлялось у сюжеті програми «Гроші», чартерні літаки низки українських авіакомпаній практично вичерпали свій ресурс та ламаються все частіше, а в Міністерстві інфраструктури над проблемою замислились лише після скандалу із тисячами туристів, що застрягли за кордоном через скасовані авіарейси.