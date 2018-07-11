З аеропорту Анталії вже понад 12 годин не можуть вилетіти 170 українських туристів

09:54, 11 липня 2018
Новини туризму
421 0
Українські туристи знову застрягли в іноземному аеропорту / Ілюстрація УНІАН

Читайте такожОстанній політ до моря: журналісти знайшли винних у туристичних колапсах і дали поради українцям (відео)

Як повідомляє ТСН, посилаючись на одного з українців, наразі пасажири очікують рейсу до Києва в залі для посадки, але літака досі немає.

"Компанія Join Up! не пояснює причин і не поспішає надати харчування або навіть воду", - йдеться у повідомленні.

 Зазначається, що згодом українці все ж отримали посадкові документи на рейс авіакомпанії SkyUp, але потім змінили на Anda Air. Посадки на рейс і досі немає.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургиби, який розташований в місті Монастір (Туніс).

Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Миколаєва, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії. Проблеми виникли також у українців, які відпочивали в Албанії і на іспанській Мальорці.

Як повідомлялось у сюжеті програми «Гроші», чартерні літаки низки українських авіакомпаній практично вичерпали свій ресурс та ламаються все частіше, а в Міністерстві інфраструктури над проблемою замислились лише після скандалу із тисячами туристів, що застрягли за кордоном через скасовані авіарейси.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масштабні затримки авіарейсів з українськими туристами
Теги: #аеропорт#туристи