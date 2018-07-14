У Європі за зірвану відпустку можна отримати компенсацію – мандрівник

Втім, наскільки реально відшкодувати кошти за змарновану відпустку в Україні, подорожувальник відповісти не зміг.

У Європі за зірвану відпустку можна отримати компенсацію. А їхати цього літа найкраще до незвіданої Албанії.

Про те у розмовній студії «Правди. Наживо» на телеканалі НТА розповів мандрівник зі Львова Орест Зуб, пише Вголос.

За його словами, саме Албанія – найкращий варіант для тих, хто шукає країну, до якої не потрібно візи. Це дешева країна зі смачною їжею. Втім, де б ви не захотіли провести відпустку, тепер це вийде значно дешевше. Адже зі Львова до Європи відкрилось чимало нових авіарейсів, серед яких і лоукости.

«Коли ми говоримо про якусь короткотривалу мандрівку, то переліт займає левову частину бюджету. І якщо раніше можна було кудись їхати і витрачати в день 50-100 євро, а переліт був 200, то це впливало на загальну вартість. Зараз перельоти можна знайти і за 20 євро…», – зазначив мандрівник.

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Якщо ж ваш рейс затримали, а таке може бути, зважаючи на те, скільки авіаперельотів в Україні відклались впродовж останніх двох тижнів, то перш за все, за словами Ореста Зуба, потрібно перестати панікувати. Таке буває, але як правило проблеми з літаками швидко вирішуються, адже у цьому зацікавлені авіакомпанії.

«А якщо ви взагалі не полетіли, то потрібно зафіксувати цей момент, і потім – відшкодувати це», – додав мандрівник.

Втім, наскільки реально відшкодувати кошти за змарновану відпустку в Україні, подорожувальник відповісти не зміг. Адже такої практика не мав.

«Я не впевнений, як в Україні воно відбувається, але в Європі є норма, яка регулює дане положення. Коли відбувається затримка рейсу на понад три години, то пасажир має право на відшкодування до 600 євро. Можна спочатку їм самим написати про цей факт, якщо не зреагують, то для цього є спеціальні агенції, які займаються поверненням коштів», – розповів він.