У горах Грузії знайшли двох загублених українців, але до них неможливо дістатися

Місцезнаходження туристів встановлено, але через складний рельєф і погіршення погоди вертольоту поки не вдається наблизитися до них.

У Грузії на гірськолижному курорті Тетнулді загубилися двоє українських туристів.

Як повідомляє "Грузія Online", в Службі управління надзвичайними ситуаціями країни уточнили, що місцезнаходження туристів вже з'ясували, але через складний рельєф і погіршення погоди вертольоту не вдається наблизитися до них.

Читайте такожНа Івано-Франківщині врятували двох іноземних туристів, які заблукали в горах

"Ми шукаємо двох туристів вже кілька годин. Їхнє місцезнаходження встановлено, але через складний рельєф і погіршення погоди вертольоту поки не вдається наблизитися до них. Як тільки метеорологічні умови дозволять вертольоту наблизитися, туристи будуть виведені. Про стан здоров'я туристів у нас поки ніякої інформації немає", - заявляють в Службі управління надзвичайними ситуаціями.

В гори громадяни України вирушили разом з групою альпіністів з восьми чоловік.

Як повідомляв УНІАН, раніше врятували українських туристів, які застрягли на Евересті.