Українських туристів, які застрягли на Евересті, врятували (відео)

На спуску з вершини українці просиділи два дні, маючи лише намет та один спальний мішок.

Українських туристів, які застрягли на Евересті, врятували. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Двоє українських туристів ще позавчора піднялися на найвищу гору світу. Однак спуститися не змогли, бо супроводжуючим стало зле. Читайте такожЗ другої спроби: безногий пенсіонер із Китаю піднявся на Еверест На спуску з вершини українці просиділи два дні, маючи лише намет та один спальний мішок. Як повідомляв УНІАН, раніше влада Непалу заборонила поодинці підкорювати Еверест.

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